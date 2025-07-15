Регулятор "ПлейСити" не предоставил данные об обороте и аудитории азартных игр в Украине

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Slava Kot
Государственное агентство регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" отказалось предоставить данные о масштабах игорного бизнеса в Украине. В Агентстве сослались на то, что такая информация не является публичной.
"ПлейСити" не предоставил данные об игорном рынке Украины
Портал "Комментарии" обратился с запросом в "ПлейСити" предоставить статистику по азартных играх в Украине, в частности вопросы касались следующих тем:
В ответе, отправленном агентством "ПлейСити", заявили, что запрашиваемая информация "не публичная", поскольку она не была создана или задокументирована в процессе выполнения полномочий украинского регулятора азартных игр. Таким образом, в агентстве не ответили ни на один поставленный вопрос.
Это указывает на то, что на сегодняшний день официальная статистика относительно игорного рынка Украины, его доходов и социального влияния остается закрытой для общества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, отвечает ли украинский закон об игорном бизнесе требованиям Евросоюза.
Также "Комментарии" писали, как будут регулировать сферу азартных игр и лотерей после замены КРАИЛ на "ПлейСити".