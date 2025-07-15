logo

BTC/USD

116833

ETH/USD

2975.05

USD/UAH

41.84

EUR/UAH

48.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Азарт 2025 Регулятор "ПлейСити" не предоставил данные об обороте и аудитории азартных игр в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Регулятор "ПлейСити" не предоставил данные об обороте и аудитории азартных игр в Украине

"ПлейСити" не знает или не хочет сообщать, сколько украинцев играют в онлайн-казино и сколько зарабатывает игральная индустрия на азартных играх в Украине.

15 июля 2025, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Государственное агентство регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" отказалось предоставить данные о масштабах игорного бизнеса в Украине. В Агентстве сослались на то, что такая информация не является публичной.

Регулятор "ПлейСити" не предоставил данные об обороте и аудитории азартных игр в Украине

"ПлейСити" не предоставил данные об игорном рынке Украины

Портал "Комментарии" обратился с запросом в "ПлейСити" предоставить статистику по азартных играх в Украине, в частности вопросы касались следующих тем:

  • — средний ежемесячный оборот игорного рынка Украины;
  • — общее количество игроков, в том числе распределение по полу;
  • — средние расходы одного игрока на азартные игры в месяц;
  • — объемы налогов, уплаченных игорными компаниями в бюджет;
  • — оценка масштабов игровой зависимости в Украине;
  • — и другие.

В ответе, отправленном агентством "ПлейСити", заявили, что запрашиваемая информация "не публичная", поскольку она не была создана или задокументирована в процессе выполнения полномочий украинского регулятора азартных игр. Таким образом, в агентстве не ответили ни на один поставленный вопрос.

"Запрашиваемая Вами информация не публична в понимании требований Закона, поскольку она не была получена или создана в процессе выполнения Агентством ПлейСити своих полномочий, не была отражена и задокументирована какими-либо средствами, на любых носителях", — говорится в ответе.

Это указывает на то, что на сегодняшний день официальная статистика относительно игорного рынка Украины, его доходов и социального влияния остается закрытой для общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, отвечает ли украинский закон об игорном бизнесе требованиям Евросоюза.

Также "Комментарии" писали, как будут регулировать сферу азартных игр и лотерей после замены КРАИЛ на "ПлейСити".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости