Регулятор "ПлейСити" не предоставил данные об обороте и аудитории азартных игр в Украине

Государственное агентство регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" отказалось предоставить данные о масштабах игорного бизнеса в Украине. В Агентстве сослались на то, что такая информация не является публичной.

"ПлейСити" не предоставил данные об игорном рынке Украины

Портал "Комментарии" обратился с запросом в "ПлейСити" предоставить статистику по азартных играх в Украине, в частности вопросы касались следующих тем:

— средний ежемесячный оборот игорного рынка Украины;

— общее количество игроков, в том числе распределение по полу;

— средние расходы одного игрока на азартные игры в месяц;

— объемы налогов, уплаченных игорными компаниями в бюджет;

— оценка масштабов игровой зависимости в Украине;

— и другие.

В ответе, отправленном агентством "ПлейСити", заявили, что запрашиваемая информация "не публичная", поскольку она не была создана или задокументирована в процессе выполнения полномочий украинского регулятора азартных игр. Таким образом, в агентстве не ответили ни на один поставленный вопрос.

"Запрашиваемая Вами информация не публична в понимании требований Закона, поскольку она не была получена или создана в процессе выполнения Агентством ПлейСити своих полномочий, не была отражена и задокументирована какими-либо средствами, на любых носителях", — говорится в ответе.

Это указывает на то, что на сегодняшний день официальная статистика относительно игорного рынка Украины, его доходов и социального влияния остается закрытой для общества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, отвечает ли украинский закон об игорном бизнесе требованиям Евросоюза.

Также "Комментарии" писали, как будут регулировать сферу азартных игр и лотерей после замены КРАИЛ на "ПлейСити".