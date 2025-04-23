Разновидности игры в покер: правила и главные отличия

Сегодня существует множество покерных вариаций, каждая из которых имеет собственные правила, стратегии и динамику игры. Портал "Комментарии" подготовил подборку самых популярных видов покера, их правила и главные отличия.

Виды игры в покер. Фото из открытых источников

Техасский Холдем

Это самый популярный вариант покера в мире. В игре принимают участие от двух до десяти игроков. Каждый игрок получает две карты рубашкой вверх, чтобы скрыть их от соперников. На стол поэтапно выкладываются пять карт рубашкой вниз, а между этапами проходят раунды ставок. Главная задача сформировать наилучшую комбинацию из пяти карт, используя любое сочетание всех карт и карт на столе.

Омаха

Омаха похожа на Техасский холдем, однако с одним важным отличием. Каждый игрок получает не две, а четыре карты в начале игры. Для создания комбинации нужно использовать точно две карты из рук и три из общих пяти на столе.

Семикарточный стад

Семикарточный стад – это популярная с 19 века карточная игра. В ней нет общих карт на столе, а каждый игрок получает семь собственных карт, три из которых закрыты, а остальные четыре открыты для соперников. Именно с этих всех карт нужно собрать наилучшую пятикарточную комбинацию.

Российский покер

В отличие от большинства вариантов, в российском покере игрок соперничает не с другими участниками, а с дилером. Каждому игроку и дилеру раздают по пять закрытых карт. Однако одна из карт дилера остается открытой. В российском покере есть возможность изменять любое количество своих карт, однако для этого нужно повысить ставку. В конце раскрываются карты, и сравниваются комбинации игрока и дилера.

Китайский покер

Китайский покер – это нечто среднее между традиционным покером и головоломкой. Каждому игроку раздают 13 карт, которые нужно разделить на три руки: переднюю с тремя 3 картами, среднюю и заднюю по 5 карт. Главное условие — каждая последующая рука должна быть сильнее предыдущей. Неудачная планировка карается автоматическим поражением.

Бадуги

Бадуги – это современная популярная вариация покера, пришедшая из Кореи. Здесь выигрывает самая слабая комбинация, а целью является собрать самые низкие карты каждой из четырех мастей без пар. Игра длится в несколько раундов розыгрыша, где можно менять карты. Кроме того, туз считается самой слабой картой у Бадуги, а сильнейшей комбинацией станет — 4-3-2-A, где каждая карта должна быть разной масти.

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