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Прогноз на бой Усик – Дюбуа: букмекеры изменили шансы на победу

Реванш Усик – Дюбуа. Букмекеры дали прогноз на то, кто выиграет бой и будет ли нокаут.

17 июля 2025, 18:30
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Slava Kot

Реванш между чемпионом мира по боксу Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это вторая встреча боксеров и букмекеры снова прогнозируют победу Усика, однако шансы Дюбуа выросли.

Прогноз на бой Усик – Дюбуа: букмекеры изменили шансы на победу

Прогноз на бой Усик – Дюбуа. Фото из открытых источников

Коэффициенты на бой Усик – Дюбуа: как изменился прогноз

Как сообщал портал "Комментарии", в начале июня букмекеры давали победу Усика с коэффициентом 1,20, что означает около 80% вероятности триумфа. Победу Дюбуа букмекеры оценили тогда коэффициентом 4,85 – 19% вероятности.

Однако за несколько дней до боя шансы британца несколько выросли. Сейчас на победу Александра Усика дают 1,35, то есть процент вероятности снизился до 74%, тогда как на Дюбуа коэффициент 4,0 или 25% шансов на победу.

Прогноз на бой Усик – Дюбуа: как закончится поединок

Букмекеры прогнозируют, что наиболее вероятным сценарием окончания боя станет досрочная победа украинца. Нокаут в пользу Усика имеет коэффициент 2,25. Если поединок продлится все раунды, а выигрыш украинского боксера будет по решению судей – 2,75.

Относительно Дюбуа его победа нокаутом имеет коэффициент 5,0, тогда как вероятность выиграть по очкам составляет — 12,0. Возможность окончания боя между Усиком и Дюбуа ничьей оценивается коэффициентом 17,0.

Бой между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля. В нем будут разыграны все главные пояса в супертяжелом весе, а победа будет означать получение статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Усик имеет титулы WBA, WBO, WBC и IBO, а у Дюбуа один пояс IBF.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри дали прогноз на бой Усик-Дюбуа.

Также "Комментарии" писали, что соперник Усика возобновил свою карьеру, чтобы выйти на ринг в последний раз против украинца.



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