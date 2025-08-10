Прекращение огня в 2025 году: шансы на конец войны в Украине резко изменились

Вероятность прекращения огня в войне России против Украины в 2025 году снова выросла на фоне разговоров о потенциальной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По данным букмекерской платформы Polymarket, существует 35% шансов на прекращение огня до конца года.

Ставки на Polymarket по прекращению огня. Фото: comments.ua

Polymarket – это децентрализованная платформа ставок на события, работающая с использованием криптовалют. Пользователи покупают "акции" определенного результата, например, "прекращение огня в Украине в 2025 году" и получают прибыль, если событие действительно произойдет. Из-за своей прозрачности и умения быстро реагировать на новости Polymarket часто считают своеобразным "барометром общественных ожиданий" в политике. В отличие от традиционных опросов и прогнозов эти ставки показывают, куда люди готовы вкладывать собственные деньги.

По данным Polymarket по состоянию на 10 августа 2025 года, вероятность прекращения огня на войне в Украине в 2025 году составила 35%. Это ниже пика в 44%, зафиксированного 9 июля. Однако показатель существенно выше июльских минимумов.

Прогноз прекращения огня в 2025 году. Polymarket

Линия ставок Polymarket по прекращению огня была открыта в конце декабря 2024 года. После победы Дональда Трампа на выборах президента США ставки резко выросли до 60–70%, в том числе на фоне его предвыборных обещаний быстро закончить войну. 12 апреля 2025 года был установлен абсолютный пик – 78%. Это произошло после серии заявлений Трампа о готовности начать переговоры с Кремлем.

Однако в июле 2025 года произошло падение до 20–30%. Это произошло после того, как Трамп дал Путину 50-дневный ультиматум с угрозой новых санкций. Уже 28 июля установлен исторический минимум в 19%, когда президент США сократил дедлайн для российского диктатора до 10 дней.

С начала открытия линии на Polymarket в декабре 2024 года на это событие уже поставили почти 15 млн долларов.

