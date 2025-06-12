Преимущества и недостатки лицензии Кюрасао: какие изменения произошли в юрисдикции

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Slava Kot
Кюрасао уже более двух десятилетий остается одним из самых привлекательных направлений лицензирования онлайн-казино. Однако в 2023-2024 годах в юрисдикции произошли изменения, направленные на борьбу с нелегальными сайтами азартных игр и отмыванием денег.
Лицензии Кюрасао на азартные игры
Кюрасо начали выдавать лицензии с 1996 года и стали пионерами в онлайн-гемблинге. Операторам нравилась простая структура, низкие налоги, быстрое оформление разрешений и доступная цена в размере около 50 тыс. евро. Кроме того, одна лицензия покрывала все виды азартных игр от покера до ставок на спорт.
Все это сделало Кюрасао раем для компаний в области гемблинга. Однако доступность имела и отрицательный фактор. По оценкам, на Кюрасао работало более 12 тысяч нелегальных азартных сайтов, что составило почти 40% мирового "теневого" гемблинга.
В 2023 году правительство Кюрасао объявило о масштабной реформе. Вместо системы сублицензирования был введен новый Национальный указ об азартных играх (LOK). С апреля 2024 года действует новый регулятор Curacao Gaming Authority (CGA), взявший на себя функции предыдущего органа (GCB).
Новые изменения в выдаче лицензии Кюрасао:
Достоинства:
Недостатки:
На глобальном рынке лицензий Кюрасао соперничает с такими игроками как Мальта, Гибралтар и Остров Мэн. Эти юрисдикции имеют более высокую репутацию, но и более сложные и более дорогие процедуры. В то же время обновленная регулировка на Кюрасао может укрепить его позиции как доступной, но ответственной юрисдикции.
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