Преимущества и недостатки лицензии Кюрасао: какие изменения произошли в юрисдикции

Кюрасао уже более двух десятилетий остается одним из самых привлекательных направлений лицензирования онлайн-казино. Однако в 2023-2024 годах в юрисдикции произошли изменения, направленные на борьбу с нелегальными сайтами азартных игр и отмыванием денег.

Лицензии Кюрасао на азартные игры

Кюрасо начали выдавать лицензии с 1996 года и стали пионерами в онлайн-гемблинге. Операторам нравилась простая структура, низкие налоги, быстрое оформление разрешений и доступная цена в размере около 50 тыс. евро. Кроме того, одна лицензия покрывала все виды азартных игр от покера до ставок на спорт.

Все это сделало Кюрасао раем для компаний в области гемблинга. Однако доступность имела и отрицательный фактор. По оценкам, на Кюрасао работало более 12 тысяч нелегальных азартных сайтов, что составило почти 40% мирового "теневого" гемблинга.

В 2023 году правительство Кюрасао объявило о масштабной реформе. Вместо системы сублицензирования был введен новый Национальный указ об азартных играх (LOK). С апреля 2024 года действует новый регулятор Curacao Gaming Authority (CGA), взявший на себя функции предыдущего органа (GCB).

Новые изменения в выдаче лицензии Кюрасао:

— Лицензии предоставляются только после жесткой проверки компаний

— Передача лицензий третьим лицам запрещена

— Операторы должны быть зарегистрированы непосредственно на Кюрасао

— Все B2B и B2C лицензии действуют 1 год и могут быть обновлены

— Правительство получило полный доступ к данным лицензированных компаний

— Внедрено обязательное экономическое присутствие на острове

Плюсы и минусы лицензии Кюрасао

Достоинства:

— Доступность стоимости для малого и среднего бизнеса

— Глобальное действие лицензии (по принципу разрешено все, что не запрещено)

— Простые правила, которые позволяют быстро создать онлайн-казино

— Одна лицензия покрывает все типы азартных игр

Недостатки:

— Ограничения на работу в ряде ключевых юрисдикций, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах.

— Репутационные риски из-за истории с сублицензиями и нелегальными сайтами

— Более жесткие требования к соответствию и прозрачности

На глобальном рынке лицензий Кюрасао соперничает с такими игроками как Мальта, Гибралтар и Остров Мэн. Эти юрисдикции имеют более высокую репутацию, но и более сложные и более дорогие процедуры. В то же время обновленная регулировка на Кюрасао может укрепить его позиции как доступной, но ответственной юрисдикции.

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