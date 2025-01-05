Покерная звезда пожертвовала полмиллиона долларов на помощь свиньям: как она объяснила это решение

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Slava Kot
Профессиональный игрок в покер Лив Боэри за четвертое место на турнире World Series of Poker (WSOP) Paradise получила 2,8 миллиона долларов, что стало самым большим выигрышем для женщины в покере. 20% выигрыша, что составляет 560 тыс. долларов, Лив Боэри решила пожертвовать на борьбу с фабричным фермерством.
Лив Боэри задонатила полмиллиона долларов в помощь свиньям. Фото из открытых источников
Лив Боэри в своем блоге рассказала, что за несколько дней до покерного турнира увидела сообщение на платформе X о плохом отношении к свиньям выращенных на фабричных фермах в США, в частности говорилось о случае с пожаром в Северной Каролине, где погибло 1000 животных. По ее словам, она не могла выбросить это из головы и дала обещание.
По словам звезды покера, это была ситуация Win-Win, когда она получает двойную выгоду, ведь одержала победу и сможет помочь животным.
Лив Боэри – британский профессиональный игрок в покер, который входит в пятерку лучших женщин в истории покера по количеству денежных выигрышей за все время. В 2019 году она объявила, что идет с покера, однако в декабре 2024 года, после пятилетнего периода, решила принять участие в одном турнире, где получила 2,8 миллиона долларов — рекордный для женщины гонорар в покере. После турнира Боэри заявила, что, несмотря на такой выигрыш, она не планирует продолжать карьеру в покере.
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