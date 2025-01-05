Покерная звезда пожертвовала полмиллиона долларов на помощь свиньям: как она объяснила это решение

Профессиональный игрок в покер Лив Боэри за четвертое место на турнире World Series of Poker (WSOP) Paradise получила 2,8 миллиона долларов, что стало самым большим выигрышем для женщины в покере. 20% выигрыша, что составляет 560 тыс. долларов, Лив Боэри решила пожертвовать на борьбу с фабричным фермерством.

Лив Боэри задонатила полмиллиона долларов в помощь свиньям. Фото из открытых источников

Лив Боэри в своем блоге рассказала, что за несколько дней до покерного турнира увидела сообщение на платформе X о плохом отношении к свиньям выращенных на фабричных фермах в США, в частности говорилось о случае с пожаром в Северной Каролине, где погибло 1000 животных. По ее словам, она не могла выбросить это из головы и дала обещание.

"Я вслух пообещала Вселенной, что пожертвую 20% от того, что я выиграю, на улучшение условий содержания животных на фермах. А потом я получила самый большой выигрыш в своей жизни, то есть 560 000 долларов на это дело", — рассказывает 40-летняя Боэри.

По словам звезды покера, это была ситуация Win-Win, когда она получает двойную выгоду, ведь одержала победу и сможет помочь животным.

"Если это не демонстрирует беспроигрышный результат, я не знаю, что это тогда . Я называю эту силу Win-Win, и я решила верить, что когда мы вкладываем свой ум и деньги, предварительно обязуясь достичь взаимовыгодных результатов, эта сила может помочь подтолкнуть нас в этом направлении", — добавляет Боэри.

Лив Боэри – британский профессиональный игрок в покер, который входит в пятерку лучших женщин в истории покера по количеству денежных выигрышей за все время. В 2019 году она объявила, что идет с покера, однако в декабре 2024 года, после пятилетнего периода, решила принять участие в одном турнире, где получила 2,8 миллиона долларов — рекордный для женщины гонорар в покере. После турнира Боэри заявила, что, несмотря на такой выигрыш, она не планирует продолжать карьеру в покере.

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