Один из самых популярных каналов Украины оштрафовали на 4,8 млн грн: что рекламировали

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Недилько Ксения
Государственное агентство PlayCity продолжает сражаться с незаконной рекламой азартных игр и лотерей. После мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили: "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат – штраф 4,8 млн грн для владельца канала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минцифры.
Один из самых популярных каналов Украины оштрафовали на 4,8 млн грн: рекламировали
Отмечается, что специалисты PlayCity обнаружили:
- систематическую незаконную рекламу азартных игр;
- отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что обязательно для легальной рекламы;
- манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик унес 17 тысяч" — вводящие в заблуждение;
- отсутствие предупреждения о лудомании;
- реклама без договора с лицензированными организаторами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что азартные игры могут быть как очень интересным способом времяпрепровождения, так и опасным хобби. Есть серьезный риск развития зависимости – лудомании. Это зависимость, которая может привести к серьезным финансовым проблемам, разрушению отношений с близкими и ухудшению психического здоровья, удовольствия при этом тоже нет. Поэтому, чтобы получать максимум позитива от игры, очень важно соблюдать правила ответственного гемблинга.