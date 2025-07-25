Один из самых популярных каналов Украины оштрафовали на 4,8 млн грн: что рекламировали

Государственное агентство PlayCity продолжает сражаться с незаконной рекламой азартных игр и лотерей. После мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили: "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат – штраф 4,8 млн грн для владельца канала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минцифры.

Один из самых популярных каналов Украины оштрафовали на 4,8 млн грн: рекламировали

Отмечается, что специалисты PlayCity обнаружили:

- систематическую незаконную рекламу азартных игр;

- отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что обязательно для легальной рекламы;

- манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик унес 17 тысяч" — вводящие в заблуждение;

- отсутствие предупреждения о лудомании;

- реклама без договора с лицензированными организаторами.

"Это первый, но не последний успешный кейс и сигнал для блогеров и владельцев Telegram-каналов. Закон един для всех — и каждое нарушение будет иметь последствия. PlayCity действует решительно, чтобы защищать украинцев от мошенничества ", – отмечают в министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что азартные игры могут быть как очень интересным способом времяпрепровождения, так и опасным хобби. Есть серьезный риск развития зависимости – лудомании. Это зависимость, которая может привести к серьезным финансовым проблемам, разрушению отношений с близкими и ухудшению психического здоровья, удовольствия при этом тоже нет. Поэтому, чтобы получать максимум позитива от игры, очень важно соблюдать правила ответственного гемблинга.