"Обычный договорняк": почему избрание Антикоррупционной экспертной группы "ПлейСити" может быть непрозрачным

Кречмаровская Наталия
В четверг, 7 августа, на цифровой платформе "Дия" состоялось голосование за кандидатов в Антикоррупционную экспертную группу при государственном агентстве "ПлейСити".
Казино. Иллюстративное фото
Отметим, что "ПлейСити" — это государственное агентство, которое должно превратить игорный бизнес в Украине в честный и контролируемый. Агентство создали за смену расформированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Члены Антикоррупционной экспертной группы в течение следующих двух лет должны осуществлять контроль за игорным и лотерейным бизнесом в Украине и бороться с нелегальным игорным бизнесом, обеспечивать прозрачность и контроль в этой индустрии. Однако, уже при избрании членов группы, вероятно, действовали непрозрачно.
Принимавший участие в выборах политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассказал о деталях организации и голосования.
По словам политолога, голосование продемонстрировало, что "сетки" могут использоваться также при электронном голосовании.
По его словам, занимать 100% мест — это дурной тон, который в результате дает лишь объединение против монополистов и добавил: "тупость и алчность никого и никогда не доводит до добра".
