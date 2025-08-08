"Обычный договорняк": почему избрание Антикоррупционной экспертной группы "ПлейСити" может быть непрозрачным

В четверг, 7 августа, на цифровой платформе "Дия" состоялось голосование за кандидатов в Антикоррупционную экспертную группу при государственном агентстве "ПлейСити".

Казино. Иллюстративное фото

Отметим, что "ПлейСити" — это государственное агентство, которое должно превратить игорный бизнес в Украине в честный и контролируемый. Агентство создали за смену расформированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Члены Антикоррупционной экспертной группы в течение следующих двух лет должны осуществлять контроль за игорным и лотерейным бизнесом в Украине и бороться с нелегальным игорным бизнесом, обеспечивать прозрачность и контроль в этой индустрии. Однако, уже при избрании членов группы, вероятно, действовали непрозрачно.

Принимавший участие в выборах политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассказал о деталях организации и голосования.

"Это была прекрасная битва, которую мы выиграли, хотя конечно ни в какую "Антикоррупционную раду" ПлейСити не попал никто кроме представителей Демократичної Сокири. Их представители уже показали бескомпромиссную позицию в общественном совете БЭБ, также в общественном совете Минобороны и еще в куче всего, поэтому я искренне желаю им успеха”, — отметил он.

По словам политолога, голосование продемонстрировало, что "сетки" могут использоваться также при электронном голосовании.

Руководство Демсокири спалилось на теневом взаимодействии с "ПлейСити" только на одной вещи. Информация о том, что в "Раду" будет отобрано лишь 9 членов появилась лишь в 17:00 6 августа, тогда как свой список они засветили в этот день утром, а сформировали соответственно за пару недель до этого. Я понимаю, что лицом Гудыменко завешен весь Киев, но зачем уж так палить свою лояльность”, — отметил Мельник.

По его словам, занимать 100% мест — это дурной тон, который в результате дает лишь объединение против монополистов и добавил: "тупость и алчность никого и никогда не доводит до добра".

