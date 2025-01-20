Новые правила игры: кто стал лидером украинского рынка азартных игр

На фоне полномасштабной войны и изменениях в украинском законодательстве компания Favbet получила новую вершину на рынке азартных игр. После потери лицензий рядом крупных операторов, включая PariMatch и Cosmolot, этот бренд стал безоговорочным лидером. Благодаря этому Favbet смогла увеличить свои доходы до рекордных показателей, оставив сзади конкурентов.

Казино. Фото из открытых источников

С начала войны в Украине рынок азартных игр претерпел серьезные изменения. Множество операторов потеряли лицензии, а некоторые из них даже попали под санкции из-за связей со страной-агрессором. Одним из самых крупных пострадавших стал букмекер PariMatch, чья лицензия была аннулирована из-за связей с российским бизнесом. Вместе с ним с рынка ушли и другие бывшие лидеры, в том числе 1xBet и FanSport.

На смену старым игрокам пришли новые — среди которых Favbet, вырвавшаяся на первое место среди букмекеров. В 2023 году компания зафиксировала шокирующий рост доходов – рекордные 9,9 миллиарда гривен, что стало самым большим приростом среди всех операторов в Украине. В частности, Favbet удалось обогнать Vbet, который также попал под пристальное внимание правоохранителей из-за подозрений в отмывании средств и связях с российским капиталом.

Тем временем серьезные проблемы с законом до сих пор преследуют два бренда онлайн-казино, ранее входивших в тройку лидеров: Pin-Up и Cosmolot. В 2025 году Государственное бюро расследований задержало номинального владельца Pin-Up, а Бюро экономической безопасности обвинило Cosmolot в уклонении от налогов более чем на миллиард гривен. Это еще больше усилило позиции Favbet

Новые игроки, такие как киберспортивный букмекер GGBet и Betking, сумели быстро выбиться в первую пятерку, благодаря почти бесконкурентному рынку. В то же время, Favbet не останавливается на достигнутом и развивает новые проекты, среди которых еще один онлайн-казино — CasinoUA.

Напомним, во всем мире, как и в Украине игральная индустрия претерпевает важные изменения, в первую очередь, речь идет именно о регулировании игорного бизнеса и лицензировании онлайн-казино. Этот процесс создает многочисленные преимущества для государства, партнеров и игроков, формируя новую эру прозрачности и ответственности в сфере азартных игр. О преимуществах легализации игорного бизнеса портала "Комментарии" рассказали участники рынка и эксперты.