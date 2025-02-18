Минцифра получит контроль над азартными играми в Украине: изменения в политике

14 февраля Кабинет Министров Украины принял важное решение, передав функции регулирования азартных игр и лотерей от ликвидированной Комиссии по игорному бизнесу в Министерство цифровой трансформации. Этот шаг стал следствием законодательных изменений, внесенных в декабре 2024 г., которые предусматривают автоматизацию лицензирования и дальнейшее реформирование отрасли.

Казино. Фото: freepik

Решение правительства не стало неожиданностью, ведь многие эксперты прогнозировали, что регулирование этой сферы будет постепенно перемещаться в Минцифру. Теперь министерство будет отвечать за разработку и реализацию государственной политики по азартным играм.

Одним из значимых шагов стало передача части бюджетных средств, предусмотренных для Комиссии по регулированию азартных игр, в Министерство цифровой трансформации. Эта сумма, которая составляет 14,34 млн. грн., будет использована для реализации новых задач в сфере игорного бизнеса.

Что меняется для игроков и бизнеса

Передача функций регулирования азартных игр в Минцифры подразумевает новый подход к управлению этой сферой. Минцифра должна внедрить цифровые инструменты для мониторинга, контроля и автоматизации процессов, что сделает систему более прозрачной и эффективной. Лицензии на азартные игры будут теперь выдаваться через автоматизированную систему, что значительно упростит процесс для операторов.

Кроме того, правительство утвердило бюджетные изменения, направленные на финансирование новых инициатив в этой сфере. Часть бюджетных назначений, предусмотренных для Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, была перенаправлена в Минцифру.

Улучшится ли контроль

Одной из главных задач Минцифры станет повышение эффективности контроля над азартными играми. Цифровые технологии, которые появятся при регулировании, могут значительно снизить коррупционные риски и повысить прозрачность в работе с лицензиатами. Кроме того, это позволит правительству лучше контролировать рынок и обеспечить более четкое соблюдение законодательства.

Таким образом, изменения в правительственной политике, несомненно, повлияют на развитие игорного бизнеса в Украине.

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