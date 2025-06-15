Лицензия на азартные игры от Мальты: преимущества и недостатки

Мальта закрепила за собой репутацию ведущего игрока на рынке азартных игр и стала первой страной ЕС, начавшей лицензировать онлайн-гемблинг. Она предлагает операторам азартных игр значительные преимущества стабильного правового поля и доступа к европейскому рынку. Однако Мальта имеет некоторые недостатки, связанные с налогами и строгим контролем.

Лицензия на азартные игры от Мальты. Фото из открытых источников

Благодаря политической стабильности, членству в ЕС и прозрачной системе регулирования, Мальта стала привлекательной юрисдикцией для онлайн-казино, букмекеров и операторов азартных игр. По данным Мальтийского управления по азартным играм (MGA), этот сектор услуг создает более 12% ВВП страны, а сам рынок онлайн-игр демонстрирует стремительный рост и к 2026 году его объем достигнет 100 миллиардов долларов.

Мальтийская лицензия MGA подходит как операторам азартных игр (B2C), так и поставщикам программного обеспечения (B2B). По правилам уставный капитал компании зависит от типа лицензии и варьируется от 40 000 до 100 000 евро.

Типы лицензий на азартные игры от Мальты

- Класс 1 – игры казино и лотереи с гарантированными призами. Уставный капитал – 100 000 евро.

- Класс 2 – игры с фиксированными коэффициентами и ставки. Уставный капитал – 100 000 евро.

– игры с фиксированными коэффициентами и ставки. - Класс 3 – покер, лотереи, бинго, лото. Уставный капитал – 40 000 евро.

– покер, лотереи, бинго, лото. Уставный капитал – 40 000 евро. - Класс 4 – лицензия на размещение и управление операторами удаленных игр. Уставный капитал – 40 000 евро.

Если компания выбирает несколько видов игр по разным типам лицензий, общая сумма уставного капитала должна достигать 240 000 евро.

Преимущества лицензии на азартные игры от Мальты

Стабильность и доверие

Мальтийская лицензия признается в ЕС и обеспечивает защиту прав игроков и операторов. Это значительно увеличивает доверие клиентов.

Регуляция на уровне ЕС

MGA придерживается европейских директив по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Удобство ведения бизнеса

Открытие счетов в мальтийских банках легко, а процедуры лицензирования четко прописаны.

Гибкость и современность законодательства

Мальта одной из первых начала регулировать использование виртуальных валют и технологий блокчейна в сфере азартных игр.

Недостатки лицензии на гемблинг от Мальты

Вопреки многочисленным плюсам, мальтийская лицензия предусматривает прямые налоги, в том числе 5% взысканий на прибыль. Кроме того, существуют отдельные налоги в зависимости от класса лицензии, например, для класса 1 они составляют 4660 евро в месяц в первые полгода, а дальше – 7000 евро. Однако общий годовой предел налогов не превышает 466 000 евро.

Мальтийская лицензия может быть использована в любой стране, которая не запретила азартные игры. Однако ее нельзя использовать в юрисдикциях, внесенных в черный список FATF или в юрисдикциях, требующих местной лицензии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссия обновила список стран FATF с высоким риском отмывания денег.

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