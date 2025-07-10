Лицензия на азартные игры Анжуан: преимущества и недостатки

На фоне изменений в международном регулировании индустрии гемблинга Анжуан позиционирует себя как перспективный центр лицензирования с минимальными барьерами входа и либеральными условиями ведения бизнеса. Юрисдикция доступна и быстра в выдаче лицензии на азартные игры, особенно тех, кто ищет альтернативу Мальте, Кюрасао или Канаваке.

Лицензия Анжуан на азартные игры

Остров Анжуан расположен в Индийском океане и административно входит в Союз Коморских Островов. В последние десятилетия экономика Анжуана в значительной степени зависела от сельского хозяйства, в частности экспорта иланг-иланга, ванили и корицы. Но из-за нестабильности аграрного сектора местные власти взяли курс на экономическую диверсификацию. Одним из направлений стало создание собственной регуляторной базы для азартных игр.

С начала 2000-х Анжуан начал выдавать лицензии на онлайн-гемблинг. За годы правила неоднократно обновлялись, в частности, создавались требования по борьбе с отмыванием денег, а также правила защиты игроков и повышение прозрачности процессов гемблинга.

Преимущества лицензии Анжуан

Доступность

Одна из главных причин популярности лицензии состоит в ее невысокой стоимости. Первоначальные и регулярные платежи стартуют от 17 000 евро, что ниже чем в более известных юрисдикциях, включая Мальту или Кюрасао.

Быстрый процесс оформления

Процедура получения лицензии проста и занимает меньше времени, чем у Мальты или на острове Мэн, что позволяет операторам быстро запускать свою игровую платформу.

Благоприятное налогообложение

Анжуан предлагает налоговые льготы, в том числе низкие, а в некоторых случаях даже нулевые ставки налога на прибыль от азартных игр.

Гибкость

Нормативно-правовая база не слишком урегулирована, что открывает больше возможностей для экспериментов с форматами игр и маркетингом.

Открыта для малого бизнеса

В отличие от других регуляторов Анжуан не требует больших инвестиций на старте, что делает лицензию привлекательной для стартапов.

Недостатки лицензии Анжуан

Ограниченное признание

Не все страны признают лицензию Анжуана. Она не действует в Австралии, США, Великобритании и большинстве стран ЕС, а также в странах-членах из "черного списка" Международной группы по противодействию отмыванию денег.

Репутационные риски

Из-за мягких требований некоторые операторы используют лицензию для работы в сомнительных проектах. Это может отрицательно сказаться на доверии партнеров и пользователей.

Сложность с глобальным масштабированием

Если бизнес планирует выйти на крупные легальные рынки, например Германии или Франции, эта лицензия не подходит, поэтому придется оформлять дополнительные разрешения.

Лицензия Анжуана на азартные игры может стать эффективным стартом для новых или малобюджетных игровых проектов, ориентирующихся на рынки, где не требуется строгое регуляторное признание. Это шанс выйти на рынок быстро с минимальными затратами и гибкими условиями.

Однако компаниям, стремящимся к высоким стандартам прозрачности и планирующим работать на престижных рынках Европы, лучше рассматривать другие, более жесткие и более авторитетные юрисдикции.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о преимуществах и недостатках лицензии на азартные игры Канаваке.

Также "Комментарии" писали о гибралтарской лицензии на гемблинг.