Лицензии на азартные игры острова Мэн: почему эта юрисдикция привлекает операторов гемблинга со всего мира

Остров Мэн – это небольшая самоуправляющаяся территория в Ирландском море между Великобританией и Ирландией, которая уже давно заслужила репутацию одного из самых престижных центров лицензирования азартных игр. Сочетание благоприятных налоговых условий, инновационного подхода к регулированию и высоких стандартов безопасности делает его особенно привлекательным для компаний, стремящихся легально работать на международном рынке онлайн-гемблинга.

Лицензии на азартные игры острова Мэн. Фото из открытых источников

Чем особый регуляторный режим острова Мэн

Регулировку азартных игр на острове осуществляет Комиссия по надзору за азартными играми (GSC), созданная еще в 1962 году. С тех пор ведомство превратилось в одного из самых авторитетных регуляторов отрасли. Именно остров Мэн первым в мире в 2001 году официально закрепил в законе понятие онлайн-гемблинга, что позволило выдать первые лицензии для операторов онлайн-казино.

Сегодня на острове действует Закон о регулировании онлайн-гемблинга (Online Gambling Regulation Act 2001), предусматривающий строгие требования к лицензиатам. В то же время регулятор демонстрирует гибкость в подходах, в частности, внедряя инновации. Остров Мэн стал пионером в лицензировании блокчейн-лотерей и программного обеспечения на основе токенов.

Какие лицензии доступны операторам

Остров Мэн предлагает операторам азартных игр большой выбор лицензий, охватывающих как B2C-направления (казино, лотереи, спортивные ставки), так и B2B-сектор (лицензии для поставщиков программного обеспечения и хостинговых услуг).

Полная лицензия стоит 43 200 евро и позволяет оператору работать во всех сферах гемблинга от слотов и покера до ставок на спорт и киберспорт. Также остров Мэн может выдавать сублицензию для компаний, сотрудничающих с владельцем полной лицензии – 6200 евро.

Лицензия на программное обеспечение стоит около 43 200 евро, а лицензия на программное обеспечение на основе токенов стоит около 61 200 евро.

Преимущества лицензии острова Мэн

Главная ценность лицензии острова Мэн заключается в высоком уровне доверия. Юрисдикция известна своей надежностью и эффективным наблюдением за соблюдением стандартов безопасности данных и средств игроков. Дополнительным стимулом для операторов есть налоговые льготы, ведь ставка корпоративного налога на острове составляет 0%, нет налогов на прирост капитала, богатство или наследство.

Еще одним преимуществом считается регуляторная стабильность. Законодательство меняется нечасто, что создает благоприятную среду для бизнеса. А процесс лицензирования от GSC прозрачен, эффективен, с четкими требованиями и сроками.

Недостатки лицензии острова Мэн

Несмотря на преимущества, лицензия острова Мэн имеет и некоторые минусы. Во-первых, это высокая стоимость лицензионного сбора. Кроме того, заявитель должен обеспечить минимальный капитал в 117 000 евро, что может стать барьером для стартапов.

Во-вторых, лицензия не дает автоматического доступа к ключевым рынкам, таким как США или Австралия. Для работы там нужны дополнительные разрешения или оператору придется действовать в "серой зоне". Несмотря на это, лицензия острова Мэн является своего рода "золотым стандартом" для операторов, стремящихся легально работать на международном рынке, ведь она разрешает деятельность во многих странах.

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