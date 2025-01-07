Легализация игорного бизнеса: как владельцы казино наполняют бюджет и борются с лудоманией

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Ткачик Олеся
Во всем мире, как и в Украине игральная индустрия претерпевает важные изменения, в первую очередь, речь идет именно о регулировании игорного бизнеса и лицензировании онлайн-казино. Этот процесс создает многочисленные преимущества для государства, партнеров и игроков, формируя новую эру прозрачности и ответственности в сфере азартных игр. В частности, благодаря легализации игорного бизнеса удалось привлечь дополнительные и немалые деньги в государственный бюджет. К примеру, за 2023 год от выдачи лицензий государство получило около 2 млрд грн, а налоговые поступления превысили 10 млрд грн. Согласно бюджетному плану на 2024 год, ожидаемые лицензионные платежи от гемблинга должны составить 1,475 млрд грн. Однако на середину декабря 2024 года поступления уже превысили 1,677 млрд грн, что на 13,6% больше запланированного. О других преимуществах легализации игорного бизнеса порталу "Комментарии" рассказали участники рынка и эксперты.
Онлайн-казино
Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе сообщил, что преимуществ от регулирования игорного бизнеса и лицензирования онлайн-казино, на самом деле, очень много. В первую очередь они приносят доходы в бюджет.
Впрочем, по его словам, в Украине еще не завершена реформа и поэтому нет четкого определения именно этого термина – игровой валовой доход. Но, добавил эксперт, организаторы азартных игр его платят. То есть, подчеркивает Кучухидзе, четкого определения нет, но налог существует, поэтому его платят.
По его словам, еще одним преимуществом от регулирования игорного бизнеса и лицензирования онлайн-казино является социальная защита. То есть пользователи начинают пользоваться легальной продукцией, их не обманывают, у них есть защита государства от нечестной игры, а также от злоупотребления персональными данными.
Именно поэтому, по его словам, компании очень тщательно рассчитывают проблемность игроков, чтобы они не тратили лишние средства как раз на их онлайн-платформах или в игорных заведениях и казино. Поэтому, добавил Кучухидзе, в этом также большой плюс, который принесло регулирование игорного бизнеса и лицензирование онлайн-казино.
В свою очередь, как сообщил издатель журнала "Азарт" Игорь Романюк, регулирование (лицензирование) любого вида азартных игр и развлечений для государства имеет единственную пользу – получение дополнительных, существенных и неожиданных доходов от граждан и существенное снижение фактов коррупции и "крышевание" нелегалов.
Кроме того, он подчеркивает, что онлайн совершенно независим от давления таких факторов как перебои со светом и интернетом (потому что это проблемы игрока), комендантскими часами, воздушными тревогами и карантинными ограничениями. Персонал онлайн-казино работает дистанционно, а иногда почти отсутствует (боты, ИИ) и не требует затрат на форму, транспорт и соцпакет.
По его мнению, именно этот фактор (количество) благоприятен для рекламы и спонсирования спорта (запрещенных законодательством и начальным, и новым). Он добавил, что украинский спорт едва теплится в условиях недофинансирования.
То есть, заключает он, легальный онлайн, уплачивающий лицензионные взносы и налоги в полном объеме, не нарушает норм закона о рекламе, нужен воюющему государству – как никогда, а вот любой нелегальный онлайн – зло, нарушение закона, которое безнаказанным не бывает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мир казино всегда привлекал роскошью, риском и блеском больших денег. Но среди обычных игроков есть особая категория, которую работники казино буквально носят на руках.
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