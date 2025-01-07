Легализация игорного бизнеса: как владельцы казино наполняют бюджет и борются с лудоманией

Во всем мире, как и в Украине игральная индустрия претерпевает важные изменения, в первую очередь, речь идет именно о регулировании игорного бизнеса и лицензировании онлайн-казино. Этот процесс создает многочисленные преимущества для государства, партнеров и игроков, формируя новую эру прозрачности и ответственности в сфере азартных игр. В частности, благодаря легализации игорного бизнеса удалось привлечь дополнительные и немалые деньги в государственный бюджет. К примеру, за 2023 год от выдачи лицензий государство получило около 2 млрд грн, а налоговые поступления превысили 10 млрд грн. Согласно бюджетному плану на 2024 год, ожидаемые лицензионные платежи от гемблинга должны составить 1,475 млрд грн. Однако на середину декабря 2024 года поступления уже превысили 1,677 млрд грн, что на 13,6% больше запланированного. О других преимуществах легализации игорного бизнеса порталу "Комментарии" рассказали участники рынка и эксперты.

Онлайн-казино

Регулирование игорного бизнеса приносит не только деньги в бюджет, но и предоставляет социальную защиту игрокам

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе сообщил, что преимуществ от регулирования игорного бизнеса и лицензирования онлайн-казино, на самом деле, очень много. В первую очередь они приносят доходы в бюджет.

"Лицензирование организаторов азартных игр приносит доходы в государственный бюджет, как минимум, по двум направлениям – то есть лицензирование плюс налогообложение. Облагается игорный бизнес абсолютно стандартно, как и любая отрасль предпринимательской деятельности в Украине, стандартная база. Плюс еще прибавляется специальный налог, который называется Gross Gaming Revenue. Во всем мире есть такой налог", – отметил Антон Кучухидзе.

Впрочем, по его словам, в Украине еще не завершена реформа и поэтому нет четкого определения именно этого термина – игровой валовой доход. Но, добавил эксперт, организаторы азартных игр его платят. То есть, подчеркивает Кучухидзе, четкого определения нет, но налог существует, поэтому его платят.

По его словам, еще одним преимуществом от регулирования игорного бизнеса и лицензирования онлайн-казино является социальная защита. То есть пользователи начинают пользоваться легальной продукцией, их не обманывают, у них есть защита государства от нечестной игры, а также от злоупотребления персональными данными.

"Наличие легальной сферы азартных игр – это возможность инвестировать деньги через спонсорство как раз в развитие культуры и спорта и еще многие другие социальные проекты. Также это повышение социальной ответственности, а именно: все игровые компании имеют свои программы по противодействию лудомании. То есть ни одно онлайн-казино, ни один организатор азартных игр не заинтересован в проблемных игроках, потому что проблемные игроки, скажем так, не являются целевой аудиторией организаторов азартных игр. Напротив, эта сфера является сферой развлечений, соответственно хочется предоставлять возможность развлекаться, а не создавать проблемы", — подчеркнул Антон Кучухидзе.

Именно поэтому, по его словам, компании очень тщательно рассчитывают проблемность игроков, чтобы они не тратили лишние средства как раз на их онлайн-платформах или в игорных заведениях и казино. Поэтому, добавил Кучухидзе, в этом также большой плюс, который принесло регулирование игорного бизнеса и лицензирование онлайн-казино.

Любая уплаченная лицензия в области онлайн-казино является проявлением патриотизма и выполнением гражданского долга владельцем

В свою очередь, как сообщил издатель журнала "Азарт" Игорь Романюк, регулирование (лицензирование) любого вида азартных игр и развлечений для государства имеет единственную пользу – получение дополнительных, существенных и неожиданных доходов от граждан и существенное снижение фактов коррупции и "крышевание" нелегалов.

"Онлайн имеет свои особенности. На мой взгляд, любая уплаченная лицензия в этой области – это проявление патриотизма и выполнения гражданского долга собственником и коллективом этого оператора игорного бизнеса. Игорный бизнес — это , как материя, объективная действительность, которая включает в себя огромные моральные, социальные и материальные опасности. Честно говоря, электронные виды развлечений как онлайн-казино, киберспорт и бетинг-платформы сравнимы с "оружием массового поражения", потому что так называемая "наземка" не имеет таких грандиозных возможностей пропускной способности, как онлайн. Ибо стандартное украинское казино способно принять одновременно не более 500 игроков, а в онлайне играют одновременно тысячи игроков из разных точек планеты Земля. Да и расходы в офлайн на одного игрока значительно выше: помещения (ремонт, коммунальные расходы), стоимостный персонал, оборудование, прозрачность для игроков и проверяющих, высокая стоимость лицензий и фискальная нагрузка", — рассказывает Игорь Романюк.

Кроме того, он подчеркивает, что онлайн совершенно независим от давления таких факторов как перебои со светом и интернетом (потому что это проблемы игрока), комендантскими часами, воздушными тревогами и карантинными ограничениями. Персонал онлайн-казино работает дистанционно, а иногда почти отсутствует (боты, ИИ) и не требует затрат на форму, транспорт и соцпакет.

"Другое дело – качество игроков онлайна. Если взять за основу минимальный депозит для игры в наземном казино в акционный день за 100 долларов США (4200 грн), то в онлайне игрок может начать игру со 100 грн. Но таких игроков в день могут быть десятки тысяч", — отметил Игорь Романюк.

По его мнению, именно этот фактор (количество) благоприятен для рекламы и спонсирования спорта (запрещенных законодательством и начальным, и новым). Он добавил, что украинский спорт едва теплится в условиях недофинансирования.

"Вынужден вести себя как шлюха, склоняться за деньги онлайн и киберспорта (особенно бетинга в киберспорте) – к сомнительным коллаборациям. Ситуацию могло бы исправить выполнение Регулятором (КРАИЛ) создания Фонда поддержки Спорта за счет лицензионных взносов. Но почти за 5 лет этого не произошло, может такая ситуация и подтолкнула процессы реформирования этого органа?" – спрашивает Игорь Романюк.

То есть, заключает он, легальный онлайн, уплачивающий лицензионные взносы и налоги в полном объеме, не нарушает норм закона о рекламе, нужен воюющему государству – как никогда, а вот любой нелегальный онлайн – зло, нарушение закона, которое безнаказанным не бывает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мир казино всегда привлекал роскошью, риском и блеском больших денег. Но среди обычных игроков есть особая категория, которую работники казино буквально носят на руках.



