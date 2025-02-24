10 невероятных фактов о казино, которые вас удивят

Какое происхождение слова "казино", почему в Неваде запрещены лотереи и как игра в блэкджек спасла многомиллионную компанию. Портал "Комментарии" собрал интересные факты о казино, которые вас точно удивят.

Интересные факты о казино

1. Откуда взялось слово "казино"

Слово casino происходит от итальянского casa – "дом". В XVII веке это слово означало "небольшую виллу" или "летний домик". Впоследствии значение изменилось, и уже в XIX веке казино стали ассоциировать с местами для развлечений и игр, превратившись в символ азарта по всему миру.

2. Самые большие выигрыши в истории казино

Самый большой выигрыш в казино принадлежит австралийскому магнату Керри Пеккеру, выигравшему 40 миллионов у блэкджек в 1997 году в казино MGM Grand в Лас-Вегасе. Самый большой выигрыш в слотах – это джекпот в размере 39,7 млн долларов. Это достижение принадлежит неназванному программисту из Лос-Анджелеса, поставившему 100 долларов на автомате Megabucks в казино Excalibur в Неваде. Эти рекорды держатся до сих пор.

3. Что означает слово джекпот

Термин jackpot возник из покера. Во время игры банк постоянно рос, пока один из игроков в покер не выигрывал джекпот с парой валетов или лучшей комбинацией. Сейчас этот термин означает максимальный выигрыш в лотереях, слотах и других азартных играх.

4. Игра в блэкджек спасла компанию FedEx

В 1973 году основатель FedEx Фредерик Смит буквально спас компанию от банкротства, выиграв 27 тыс. долларов в блэкджеке в Лас-Вегасе. На счетах компании оставалось всего 5 тыс. долларов, однако отчаянный ход Смита позволил FedEx просуществовать еще несколько лет, привлечь инвестиции на 11 млн долларов и стать одной из крупнейших логистических компаний мира.

5. Большая китайская стена построена за деньги от азарта

Хотя трудно представить, но деньги, полученные от азартных игр, в частности лотерей, помогли частично профинансировать строительство Великой китайской стены. Это один из первых исторических примеров, когда азартные игры приносили пользу обществу на государственном уровне.

6. Казино для заключенных Невады

В Неваде, где азартные игры являются неотъемлемой частью экономики, с 1932 года заключенные имели собственное казино в тюрьме Карсон-Сити. Они играли в блэкджек, покер и даже ставили на спорт. Закрыли его только в 1967 году после того, как смотритель из Калифорнии заявил об опасениях относительно "моральной деградации" заключенных из-за азартных игр.

7. В Неваде запрещена лотерея

Несмотря на статус игровой столицы мира, в штате Невада действует запрет на продажу лотерейных билетов. Причиной этому стало мощное лобби индустрии казино, не желающие конкуренции за деньги игроков. Кроме Невады, в США лотереи запрещены также в Алабаме, Аляске, Гавайях, Миссисипи и Юте.

8. Рулетка и число дьявола

Азартные игры и предрассудки идут рука об руку, потому неудивительно, что некоторым популярным играм в казино придают определенные мистические свойства. Например, сумма всех чисел на рулетке равна 666 – это цифра, которую в Библии называют "числом зверя". Таким образом колесо рулетки в казино получило прозвище "колесо дьявола".

9. Почему на слотах изображены фрукты

Вы когда-нибудь задумывались, почему на колесах игровых автоматах изображены фрукты? Оказывается, что в 1880-х годах первые игровые автоматы выдавали не деньги, а жевательную резинку с фруктовыми вкусами. Вишни, лимоны и сливы символизировали вкус жвачки и эти изображения остались на слотах даже после того, как автоматы начали выплачивать денежные выигрыши.

10. Первое легальное казино Украины

В 1991 году в Киеве компания Amherst International открыла первое легальное казино Украины, находившееся в подвале гостиницы "Русь". Там стояло 8 игровых столов и столько же игровых автоматов.

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