Как выигрывать в покер: советы профессиональных игроков для новичков

Многие считают покер игрой случая, но профессионалы отмечают, что за каждой успешной раздачей стоит четкий расчет, холодная психология и продуманная стратегия, которая может построить путь к победе. Портал "Комментарии" собрал главные советы профессиональных игроков в покер, которые будут полезны для новичков.

Как играть в покер. Фото из открытых источников

1. Математика

Освоение основ математики – это один из важнейших навыков для начинающего в покере. Игра тесно связана с расчетами, в частности, шансами банка, количеством аутов и ожиданиями велью. Как отмечает легенда онлайн покера Крис Мурман, именно изучение базовой математики игры сделает игрока успешным.

"Изучение покерной математики и глубокое понимание основ игры, скорее всего, приведет к долгосрочной прибыли", — говорит Мурман.

2. Наблюдайте за соперниками

Наблюдение за игроками считается очевидным навыком в живой игре, однако в онлайн покере его часто избегают. Как указывает профессиональный игрок Аршад Сиддики, следует обратить на время и решения, которые принимает соперник.

"Нужно наблюдать, действует ли ваш соперник быстро, когда он сильный, или он быстр, когда у него слабые карты. Это один из способов понять, как он склонен играть. Посмотрите, как он реагирует, когда получает рейз. Идет ли он в колл все время?", — советует Сиддики.

3. Умение сбросить карты

Умение фолдить – один из важнейших навыков в покере. Не стоит держать руку, которая, вероятно, проигрывает. Профессионалы объясняют, что деньги, которые вы не потеряли на игре, это тоже прибыль. Кроме того, это может уберечь от чрезмерных эмоций при последующей раздаче.

4. Эмоции

Эмоциональная перегрузка – причина большинства поражений в покере. Профессиональная покеристка Джеки Глейзер советует играть в рамках своего банкрола во избежание страха, который может повлиять на окончательное решение.

"За покерным столом очень важно не переживать, поскольку это влияет на ваши решения. Дело даже не в том, чтобы скрывать свои эмоции, а в том, чтобы контролировать их", — объясняет Глейзер.

5. Будьте непредсказуемы

Профессиональные игроки отмечают, что за покерным столом одним из самых плохих вариантов будет ситуация, когда вас "прочитали" соперники. Если ваши действия слишком очевидны, игроки легко смогут переиграть вас. Такие профессионалы в онлайн покер как Виктор "Isildur1" Блом и Том "durrrr" Дван построили карьеру на хаотичности своих действий.

6. Играйте как предприниматель

Один из самых успешных игроков в покер Даниэль Негреану советует относиться к игре как к бизнесу. Он предлагает вести учет выигрышей и проигрышей, анализировать свою статистику, искать слабые места в игре и исправлять их. По его словам, одним из главных ключей к успеху станет дисциплина.

7. Блефуйте с умом

Ценным навыком в покере также будет умение блефовать. На низких ставках игроки чаще делают колл или ходят олл-ин даже со слабыми картами на руках. Натан "BlackRain79" Уильямс замечает, что лучше реже блефовать против таких игроков, а ставить с реально сильной рукой. В то же время против осторожных игроков блеф может стать эффективным оружием устрашения "страшными картами".

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