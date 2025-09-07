Как играть в кости: правила, стратегии и советы для новичков

Азартные игры сопровождают человечество с древнейших времен. Одним из первых развлечений такого типа считается игра в кости, которая была известна еще в Древнем Египте, Месопотамии и Римской империи. С тех пор эта игра не потеряла популярности и адаптировалась к современности, а сегодня ее можно найти в онлайн-казино.

Игра в кости. Фото из открытых источников

История игры в кости

Игральные кости возникли одновременно в нескольких цивилизациях мира. Самые древние кубики, найденные археологами в Месопотамии, датируются 3 тысячелетием до нашей эры. В Древнем Риме игра приобрела популярность среди воинов, а в Средневековье среди аристократии.

В 20 веке особое распространение получила разновидность под названием крепс (craps), ставшая символом азартных залов в США. Пик популярности игры пришелся на 1930-е годы, но с появлением онлайн-казино интерес к игре в кости снова возрос.

Основные правила игры

В классической игре в кости используется два кубика с шестью гранями. Задача игрока состоит в том, чтобы предсказать результат броска и сделать ставку. Поскольку бросаются два кубика, шансы выбросить определенное число в крепсе определяются количеством комбинаций кубиков, которые могут в сумме дать это число. Например, 2 можно выбросить только с двумя единицами, но 4 можно выбросить с 1 и 3 или с двумя двойками. Это значит, что вдвое больший шанс выбросить 3, чем 2. Число 7 имеет наибольшее количество комбинаций в игре крепс.

Комбинации игры в кости

Игра в кости проходит в два этапа. Первый называется Come Out Roll. Если во время броска выпадает 7 или 11, то бросающий кубики выигрывает. Если выпадает 2, 3 или 12, это означает поражение. Если же выпадает другое число от 4 до 9 – наступает момент, называемый поинтом.

После этого начинается второй этап под названием Point Roll. Задание бросающего снова выбросить свой поинт, чтобы выиграть. Если на этот раз выпадает 7, игрок проигрывает. Таким образом, результат игры зависит от комбинаций чисел, имеющих разную вероятность выпадения. В игре крепс существует 36 возможных комбинаций чисел.

Однако в зависимости от платформы некоторые правила онлайн-игры в кости могут отличаться.

Основные типы ставок в игре в кости

Крепс интересен тем, что предлагает множество вариантов ставок. Вот несколько наиболее распространенных вариантов:

- Pass Line – ставка на победу бросающего, когда должно выпасть 7 или 11.

– ставка на победу бросающего, когда должно выпасть 7 или 11. - Don't Pass Line – ставка на проигрыш, когда выпадает 2 или 12.

– ставка на проигрыш, когда выпадает 2 или 12. - Hard Ways – прогноз на выпадение двух одинаковых чисел.

– прогноз на выпадение двух одинаковых чисел. - Big 6/Big 8 – ставка на выпадение 6 или 8.

– ставка на выпадение 6 или 8. - Предлагаемые ставки – пари на конкретные комбинации.

Советы и стратегии игры

Несмотря на то, что результат броска невозможно предусмотреть, существуют советы, помогающие снизить риски игры в кости.

- Изучите правила – четкое понимание ставок и их коэффициентов увеличивает шансы на успех.

– четкое понимание ставок и их коэффициентов увеличивает шансы на успех. - Контролируйте бюджет – установите лимит расходов и не пытайтесь "отыграться" после поражения.

– установите лимит расходов и не пытайтесь "отыграться" после поражения. - Выбирайте безопасные ставки – например, Pass Line дает казино минимальное преимущество.

– например, Pass Line дает казино минимальное преимущество. - Играйте в лицензированных онлайн-казино – это гарантирует честность и отсутствие вмешательства в результат.

– это гарантирует честность и отсутствие вмешательства в результат. - Тренируйтесь в демо-версиях – бесплатная игра поможет испытать стратегии без финансовых рисков.

