Как играть в бинго: правила и популярные стратегии

Бинго – это одна из самых известных азартных игр в мире, сочетающая простые правила, элемент удачи и азарт. Ее популярность растет не только в наземных клубах, но и онлайн-версиях. По данным FMCG, в 2024 году глобальный рынок онлайн-бинго оценивался в 74,87 млрд. долларов и за следующие 5 лет может вырасти почти вдвое до 145 млрд. долларов.
Как играть в бинго. Фото из открытых источников
Бинго основывается на лотерейном принципе. Игроки покупают карты с числами, расположенными в случайном порядке. Ведущий извлекает шары из лототрона или мешочка и объявляет их номера. Если число совпадает с тем, что находится в карточке, игрок зачеркивает его.
Цель игры состоит в том, чтобы первым закрыть определенный шаблон на карточке, например, горизонтальную линию или все числа. Тот, кому это удается, выкрикивает "Бинго!" и получает выигрыш. В онлайн-казино могут быть некоторые изменения, однако основные правила игры сохраняются.
Пример игры в бинго онлайн
Бинго имеет глубокие исторические корни, а его прообразом была итальянская игра "лото" 16 веке. Впоследствии она трансформировалась во французский "томбол", а позже в немецкую образовательную игру, где дети изучали математику и язык.
В 1920-х годах американец Хью Уорд стандартизировал правила бинго на карнавалах в Пенсильвании. А позже предприниматель Эдвин Лоу запустил массовое производство карточек и случайно подарил игре современное название. Это произошло после того, как один из игроков выкрикнул "Бинго!" и слово стало мировым брендом.
Сегодня существует несколько самых популярных вариантов бинго, отличающихся количеством шаров и структурой карт.
Хотя бинго считается игрой, где все решает случайность, однако существует несколько подходов, которые могут повысить шансы на успех.
Стратегии игры в бинго:
Хотя результат зависит от удачи, грамотное управление ставками и количеством карт может сделать игру более выгодной. Также стоит играть в бинго в легальных онлайн-казино, придерживающихся справедливого результата, в то время как нелегальные платформы могут подстраивать игру под себя.
