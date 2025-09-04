logo

Как играть в бинго: правила и популярные стратегии
Как играть в бинго: правила и популярные стратегии

Какие правила игры в бинго. Самые популярные разновидности и стратегии, которые улучшают шансы на победу.

4 сентября 2025, 12:55
Бинго – это одна из самых известных азартных игр в мире, сочетающая простые правила, элемент удачи и азарт. Ее популярность растет не только в наземных клубах, но и онлайн-версиях. По данным FMCG, в 2024 году глобальный рынок онлайн-бинго оценивался в 74,87 млрд. долларов и за следующие 5 лет может вырасти почти вдвое до 145 млрд. долларов.

Как играть в бинго: правила и популярные стратегии

Как играть в бинго. Фото из открытых источников

Правила игры в бинго

Бинго основывается на лотерейном принципе. Игроки покупают карты с числами, расположенными в случайном порядке. Ведущий извлекает шары из лототрона или мешочка и объявляет их номера. Если число совпадает с тем, что находится в карточке, игрок зачеркивает его.

Цель игры состоит в том, чтобы первым закрыть определенный шаблон на карточке, например, горизонтальную линию или все числа. Тот, кому это удается, выкрикивает "Бинго!" и получает выигрыш. В онлайн-казино могут быть некоторые изменения, однако основные правила игры сохраняются.

Как играть в бинго: правила и популярные стратегии - фото 2

Пример игры в бинго онлайн

История игры

Бинго имеет глубокие исторические корни, а его прообразом была итальянская игра "лото" 16 веке. Впоследствии она трансформировалась во французский "томбол", а позже в немецкую образовательную игру, где дети изучали математику и язык.

В 1920-х годах американец Хью Уорд стандартизировал правила бинго на карнавалах в Пенсильвании. А позже предприниматель Эдвин Лоу запустил массовое производство карточек и случайно подарил игре современное название. Это произошло после того, как один из игроков выкрикнул "Бинго!" и слово стало мировым брендом.

Разновидности бинго

Сегодня существует несколько самых популярных вариантов бинго, отличающихся количеством шаров и структурой карт.

  • - 30 шаров — быстрое бинго с компактной картой 3 на 3. Игра длится считанные минуты и популярна в онлайн-казино.
  • - 75 шаров – классический американский формат с карточкой 5 на 5 и буквами BINGO. Победа зависит от заполнения определенного узора.
  • - 80 шаров – популярный онлайн-вариант с карточкой 4 на 4, где выигрыш можно получить разными комбинациями.
  • - 90 шаров — британская версия с картой 3 на 9 и тремя этапами определения победителей, сначала одна линия, две линии и полностью заполненная карта.

Стратегии и советы, как играть в бинго

Хотя бинго считается игрой, где все решает случайность, однако существует несколько подходов, которые могут повысить шансы на успех.

Стратегии игры в бинго:

  • — покупать несколько карточек для увеличения вероятности выигрыша;
  • — выбирать время игры с меньшим количеством участников;
  • — следить за стратегиями для конкретной версии бинго (например, в 90-шаровой игре шансы возрастают, если учитывать этапы розыгрыша).

Хотя результат зависит от удачи, грамотное управление ставками и количеством карт может сделать игру более выгодной. Также стоит играть в бинго в легальных онлайн-казино, придерживающихся справедливого результата, в то время как нелегальные платформы могут подстраивать игру под себя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как игроки могут получить преимущество в азартных играх.

Также "Комментарии" писали о 7 самых рискованных онлайн-играх, которые наносят максимальные потери игрокам.



