Игорный бизнес "потирает руки": нардепы раскритиковали действия Минцифры

В Верховной Раде продолжают разоблачать проблемы в установлении контроля рынка азартных игр. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал о "недостатках" работы в этом направлении со стороны чиновников.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

По его словам, до сих пор не возобновлены проверки игровиков. Политик подчеркнул, что обычные предприниматели проверяются, а организаторы азартных игр – нет. Плановые проверки игровиков не производились с начала военного положения, а внеплановые — прекратились после 19 апреля 2024 года.

"Еще раз — ни одной проверки за последние полтора года! Хотя в условиях отсутствия ГСОМ (Государственной системы онлайн-мониторинга) проверки — это единственный инструмент контроля за рынком! Обращался с письмом о возобновлении плановых проверок в ноябре 2024 года. Игнор. Обращался в марте 2025 года. Тоже самое. Решение оказывается не ко времени. Чиновники заняты другим”, – предположил Гетманцев.

Нардеп отметил, что только после аудита Счетной палаты и очередного письма Комитета — 29 августа на сайте Минцифры появился проект постановления Кабмина о полном возобновлении проверок организаторов азартных игр.

"Теперь еще месяц будут собираться предложения от бизнеса на выполнение требований законодательства о регуляторной политике, и только после этого, возможно, правительство исправит позорную ситуацию с проверками в сфере игорного бизнеса", — сообщил политик.

По его словам, вероятно даже принятие этого постановления не будет означать фактическое возобновление проверок, ведь в ответ на письмо Комитета ПлейСити также сообщает, что нужно еще согласовать и утвердить унифицированную форму акта...

"Какое-то досадное дежавю, потому что КРАИЛ так же более года после создания не проводила проверки именно из-за неутверждения унифицированной формы акта…", — подытожил политик.

