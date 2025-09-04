Игорный бизнес "потирает руки": нардепы раскритиковали действия Минцифры

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде продолжают разоблачать проблемы в установлении контроля рынка азартных игр. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал о "недостатках" работы в этом направлении со стороны чиновников.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
По его словам, до сих пор не возобновлены проверки игровиков. Политик подчеркнул, что обычные предприниматели проверяются, а организаторы азартных игр – нет. Плановые проверки игровиков не производились с начала военного положения, а внеплановые — прекратились после 19 апреля 2024 года.
Нардеп отметил, что только после аудита Счетной палаты и очередного письма Комитета — 29 августа на сайте Минцифры появился проект постановления Кабмина о полном возобновлении проверок организаторов азартных игр.
По его словам, вероятно даже принятие этого постановления не будет означать фактическое возобновление проверок, ведь в ответ на письмо Комитета ПлейСити также сообщает, что нужно еще согласовать и утвердить унифицированную форму акта...
