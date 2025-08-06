Хореографка собрала более 1 миллиона гривен с детей и пошла играть в казино: какой результат

В Черкасской области женщина собрала более 1 миллиона гривен с родителей воспитанников ансамбля, которые якобы были нужны для поездки детей в Грузию на танцевальный фестиваль. Однако вместо обещанной поездки женщина поставила все деньги на азартные игры в онлайн-казино и проиграла.

Хореограф проиграла миллион гривен в казино. Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в течение апреля-июля 2025 года хореографка собирала с родителей детей средства на организацию поездки за границу, а именно на танцевальный фестиваль в Грузию. Однако вместо фестиваля женщина решила потратить средства по своему усмотрению.

Хореографке из Черкасской области удалось собрать более миллиона гривен, которые она потратила на азартные игры играя в онлайн-казино. В материалах уголовного производства зафиксировано по меньшей мере 26 потерпевших, ставших жертвами аферы хореографки.

Прокуратура Черкасской области инкриминирует женщине мошенничество в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Это одно из самых серьезных обвинений в сфере имущественных преступлений, предусматривающее до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде домашнего ареста. В прокуратуре объяснили это тем, что женщина имеет на удержании несовершеннолетнего ребенка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о киевлянине, который должен был передать 1,2 миллиона гривен родственникам, но решил сыграть в казино. За азартные игры на чужие деньги ему грозит 12 лет тюрьмы.

Также "Комментарии" писали о том, как азартные игры влияют на нашу психологию, мотивирующую играть в онлайн казино и как защитить себя от зависимости.