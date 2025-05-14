Где живут самые азартные люди в мире: какое место занимает Украина

Более четырех миллиардов человек каждый год хотя бы раз принимают участие в азартных играх. В некоторых странах азартные игроки тратят тысячи долларов ежегодно, в то время как другие несколько сотен. Какая ситуация в Украине и сколько денег тратят украинцы на азартные игры.

Где живут самые азартные люди

По данным Gambling Industry News, наиболее азартными в мире считаются американцы. Один активный игрок из США тратит на азартные игры в среднем 1918 долларов в год. На втором месте оказались австралийцы – 1603 доллара. Тройку лидеров замыкает Китай. Здесь, несмотря на общий запрет азартных игр, кроме Макао, средний показатель затрат составляет 1354 долларов.

Рейтинг стран с наиболее азартными людьми в мире по показателю расходов на 1 человека:

— США – 1918 долларов;

— Австралия – 1603 доллара;

— Китай (Макао) – 1354 доллара;

— Нидерланды – 1264 доллара;

— Канада – 725 долларов;

— Великобритания – 614 долларов;

— Франция – 552 доллара;

— Германия – 355 долларов.

По оценкам КРАИЛ в Украине каждый десятый гражданин считается активным игроком в азартные игры. А в 2024 году общая сумма расходов украинцев на азартные игры составила почти 160 миллиардов гривен, или около 3,85 млрд долларов. Таким образом, если разделить эту сумму на количество азартных игроков, выходит, что один украинский игрок тратит в среднем около 1100 долларов в год.

Этот показатель опережает Канаду, Великобританию, Францию и Германию и фактически ставит Украину на пятое место в мировом рейтинге азартности.

Если же считать рынки азартных игр, то по общей сумме израсходованных средств США также удерживают первое место – 116,9 млрд долларов. Далее следуют Китай и Япония, которые тратят на азартные игры 62,4 млрд. и 24,1 млрд. долларов соответственно.

Рейтинг стран с наибольшими затратами на азартные игры:

— США – 116,9 млрд долларов;

— Китай – 62,4 млрд долларов;

— Япония – 24,1 млрд долларов;

— Италия – 19 млрд долларов;

— Австралия – 18,3 млрд долларов;

— Великобритания – 18 млрд долларов;

— Канада – 12,4 млрд долларов;

— Германия – 11,2 млрд долларов;

— Франция – 10,4 млрд долларов;

— Испания – 8,9 млрд долларов.

Украина с 3,85 млрд долларов остается вне топ-10 в этом рейтинге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег зарабатывают компании на азартных играх в Украине.

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