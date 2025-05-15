Евровидение и букмекеры: как часто прогнозы на победителя не сбываются

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Slava Kot
Каждый год миллионы фанатов Евровидения следят не только за песнями участников, но и за рейтингами букмекеров, пытающихся предсказать главного триумфатора конкурса. Но насколько точны эти прогнозы и как часто букмекеры ошибаются в победителе Евровидения.
Швеция главный фаворит Евровидения 2025. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
На Евровидении-2025 больше всего шансов на победу букмекеры дают группе KAJ, представляющей Швецию с песней Bara bada bastu — 39% вероятности на победу. В тройке лидеров также JJ из Австрии с песней Wasted Love – 22% и Claude из Нидерландов с композицией C'est La Vie – 8% шансов на победу.
Украинская группа Ziferblat с композицией Bird of Pray имеет лишь 1% шансов на победу и находится на 13-е место в рейтинге Евровидения-2025.
Результаты Евровидения последних шести лет показывают, что букмекеры чаще угадывают победителя, однако также совершают и ошибки.
За последние шесть конкурсов кроме 2020 года, отмененного из-за пандемии, букмекеры четырежды угадали победителя Евровидения, однако дважды выбирали ошибочного фаворита.
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