Евровидение и букмекеры: как часто прогнозы на победителя не сбываются

Каждый год миллионы фанатов Евровидения следят не только за песнями участников, но и за рейтингами букмекеров, пытающихся предсказать главного триумфатора конкурса. Но насколько точны эти прогнозы и как часто букмекеры ошибаются в победителе Евровидения.

Швеция главный фаворит Евровидения 2025. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

На Евровидении-2025 больше всего шансов на победу букмекеры дают группе KAJ, представляющей Швецию с песней Bara bada bastu — 39% вероятности на победу. В тройке лидеров также JJ из Австрии с песней Wasted Love – 22% и Claude из Нидерландов с композицией C'est La Vie – 8% шансов на победу.

Украинская группа Ziferblat с композицией Bird of Pray имеет лишь 1% шансов на победу и находится на 13-е место в рейтинге Евровидения-2025.

Прогнозы букмекеров на Евровидение: статистика последних лет

Результаты Евровидения последних шести лет показывают, что букмекеры чаще угадывают победителя, однако также совершают и ошибки.

– 2024 год: ошибка. Фаворитом была Хорватия, которую представлял Baby Lasagna – 52%, однако выиграла Швейцария от которой выступал Nemo. Его букмекеры ставили только на третье место с 15%.

– 2023 год: угадано. Лорин из Швеции была безоговорочной фавориткой с 50% и одержала победу Евровидения.

– 2022 год: угадано. Kalush Orchestra из Украины имел самые высокие шансы — 62% и одержал победу.

– 2021 год: угадано. Итальянская группа Maneskin выиграла, имея 26% шансов.

– 2019 год: угадано. Дункан Лоренс из Нидерландов был фаворитом – 51% и победил.

– 2018 год: ошибка. Букмекеры отдавали победу Елене Фурейре из Кипра – 37%, но выиграла Netta из Израиля – 27%.

За последние шесть конкурсов кроме 2020 года, отмененного из-за пандемии, букмекеры четырежды угадали победителя Евровидения, однако дважды выбирали ошибочного фаворита.

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