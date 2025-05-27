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Что такое инфлюэнс-маркетинг: какие существуют партнерские программы в гемблинге

Как инфлюэнсеры и блоггеры получают деньги от гемблинга, а платформы азартных игр привлекают новых игроков.

сегодня, 12:50
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Slava Kot

Партнерские программы в индустрии гемблинга позволяют инфлюэнсерам, блоггерам, вебмастерам и маркетологам получать деньги за привлечение новых игроков в казино и букмекерские конторы через соцсети, сайты, стриминг-сервисы или другим способом. Такой формат сотрудничества активно используют ведущие игровые платформы, которые благодаря этому привлекают новых игроков.

Что такое инфлюэнс-маркетинг: какие существуют партнерские программы в гемблинге

Партнерские программы в гемблинге и инфлюэнс-маркетинг

Источники трафика и виды партнерских программ

1. Собственные сайты и блоги

Тематические ресурсы, посвященные обзорам казино, ставкам или новостям индустрии, позволяют эффективно встраивать реферальные ссылки в контент и получать стабильный пассивный доход.

2. Контекстная реклама (Google Ads)

Быстрый способ получить трафик по релевантным поисковым запросам. Однако этот метод требует глубокого понимания рекламных политик и тщательной аналитики.

3. Социальные сети и мессенджеры

Facebook, Instagram, TikTok и Telegram – это платформы, где можно создавать привлекательный контент, запускать платную рекламу или вести каналы с обзорами и советами для игроков.

4. Email-маркетинг

Рассылки по заинтересованной базе людей, позволяющие предоставить персонализированные предложения и удерживать пользователей в долгосрочной перспективе.

5. Форумы и тематические сообщества

Участие в обсуждениях на форумах о ставках или казино открывает возможность естественно рекомендовать партнерские сервисы, что часто выглядит доверительно и вызывает интерес.

6. Видеоконтент на YouTube и стриминг

Зрители активно взаимодействуют с видеообзорами, гайдами и стримами. Партнеры могут добавлять ссылки под видео или закреплять их в комментариях, получая коэффициент конверсии.

7. Арбитраж трафика

Модель при которой партнер покупает трафик на специальных платформах и перенаправляет его на сайты гемблинга. Здесь важны навыки аналитики, бюджет и опыт в рекламных сетях.

8. Мобильные приложения

Партнерские программы могут быть интегрированы в мобильные игры или приложения. Это позволяет охватить пользователей, проводящих много времени в смартфоне.

Инфлюэнс-маркетинг

Партнерские программы в гемблинге также могут использовать инфлюэнс-маркетинг. Это стратегия продвижения, основанная на сотрудничестве с лидерами мнений. Это могут быть блоггеры, стримеры, TikTok-криейторы или Instagram-знаменитости, имеющие большую и активную аудиторию. Они интегрируют в свой контент рекламу продуктов или услуг, включая игровые платформы, казино или букмекерские конторы.

В отличие от баннеров или контекстной рекламы, инфлюэнсеры говорят с аудиторией на "своем языке". Их слушают и доверяют им. В нишах типа гемблинга это особенно ценно, ведь зрители могут увидеть эмоции, мнения и отзыв об игре или платформе.

Модели сотрудничества с партнерами и инфлюэнсерами:

  • CPA (Cost Per Action) – вознаграждение за конкретное действие (например, регистрацию игрока);
  • RevShare – процент от прибыли, полученной с каждого привлеченного пользователя;
  • Flat Fee Advertising – фиксированная плата за размещение контента;
  • CPC/PPC – оплата за клик;
  • CPI – оплата за показы;
  • Комбинированные модели – гибриды нескольких подходов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как изменится гемблинг в ближайшие 3 года.

Также "Комментарии" писали о том, как маркетинг казино влияет на психологию игроков.



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