Что такое фэнтези-спорт и почему он завоевывает мир

Фэнтези-спорт стал одним из самых динамичных направлений индустрии онлайн-игр. Его глобальный рынок в 2024 году оценили более чем в 32 миллиарда долларов, а уже к 2033-му он может вырасти до 105 миллиардов. Что стоит за этим феноменом и почему все больше игроков совмещают спортивную аналитику с азартом.

Фэнтези-спорт. Фото из открытых источников

Что такое фэнтези-спорт

Фэнтези-спорт – это виртуальная игра, где пользователи создают виртуальные команды из реальных спортсменов. Вы можете собрать в одной команде Лионеля Месси и Криштиану Роналду, вне зависимости от их клубов. Игроки соперничают между собой, а очки начисляются в зависимости от реальных выступлений избранных спортсменов.

Главное отличие от классических ставок на спорт состоит в том, что здесь выигрыш зависит не от счета матча, а от индивидуальных результатов игроков. Это делает игру более стратегической и придает творчеству.

Специальные платформы для игры в фэнтези-спорте предлагают соревнования в таких видах спорта, как футбол, хоккей, бейсбол, теннис, баскетбол или другие. Также эти ресурсы могут создать фэнтези-лиги в конкретных чемпионатах, например Украины, Англии или Лиге чемпионов.

Как появился фэнтези-спорт

Фэнтези игры зародились в США в 1960-х годах. Первоначально это были любительские турниры на бумаге, где болельщики формировали составы бейсбольных команд. В 1980-х игра стала массовой благодаря редактору Дэниелу Окренту, придумавшему подробные правила для новой игры и назвал ее Rotisserie League Baseball. К 1988 году во все виды фэнтези-спорта уже играло 500 000 человек только в США, к 1994 году их количество достигло 3 миллионов.

Еще большее развитие фэнтези-спорта стало возможно благодаря интернету. Сегодня большие спортивные платформы и ресурсы как ESPN, Yahoo! Sports или FanTeam объединяют миллионы игроков. В Украине фэнтези-спорт появился в начале 2000-х и постепенно набирает популярность.

Рынок фэнтези-спорта стремительно растет

По прогнозам, ежегодный рост рынка фэнтези-спорта составит более 14% в ближайшее десятилетие. На это повлияли несколько ключевых факторов, в частности, легализация спортивных ставок во многих странах и пандемия коронавируса, что подтолкнули игроков к интерактивным развлечениям в онлайн-секторе.

Также фэнтези-спорт развивается благодаря таким технологическим инновациям, как блокчейн-платформы, удобные приложения, безопасные платежи. Такие факторы делают игру не только интересной, но и более прозрачной и безопасной. Считается, что значительная часть игроков переходит сюда из азартных игр, например, онлайн-казино и классических ставок на спорт. По данным FSGA, 81% игроков в фэнтези-спорте делали ставки на спорт.

Известность игры объясняется еще и крупными призовыми фондами. К примеру, турнир FanTeam по английской Премьер-лиге увеличил призы с 20 000 фунтов в 2018 году до 500 000 фунтов в 2022-м, то есть в 25 раз за 5 лет.

