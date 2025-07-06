Членство Украины в ЕС: отвечает ли украинский закон об игорном бизнесе требованиям Евросоюза

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Slava Kot
После подачи заявки на вступление в Европейский Союз в 2022 году и официального старта переговоров о членстве в июне 2024 года Украина начала активную адаптацию национального законодательства к европейским стандартам. Однако соответствуют ли украинские законы требованиям ЕС в сфере гемблинга.
Соответствуют ли украинские законы об азартных играх требованиям ЕС
В ответ на запрос портала "Комментарии" государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей "ПлейСити" отмечает, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не содержит обязательств по гармонизации законодательства в сфере азартных игр, ведь страны Европейского Союза регулируют самостоятельно сферу гемблинга, при условии соблюдения функций ЕС.
Это значит, что для Украины отсутствует требование прямо согласовывать законодательство об игорном бизнесе с европейским, ведь единого европейского закона об азартных играх не существует.
Тем не менее, Еврокомиссия сформировала рекомендации для стран-членов, касающихся защиты прав потребителей и несовершеннолетних. Как пояснили в "ПлейСити", рекомендации 2014/478/ЕС определяют основные принципы, включая безопасность игроков, ответственную рекламу, ограничения для несовершеннолетних и прозрачность работы операторов, в частности онлайн.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС нарушает судебный процесс против Мальты из-за азартных игр.
Также "Комментарии" писали о том, как изменится гемблинг в ближайшие 3 года.