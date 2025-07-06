Членство Украины в ЕС: отвечает ли украинский закон об игорном бизнесе требованиям Евросоюза

После подачи заявки на вступление в Европейский Союз в 2022 году и официального старта переговоров о членстве в июне 2024 года Украина начала активную адаптацию национального законодательства к европейским стандартам. Однако соответствуют ли украинские законы требованиям ЕС в сфере гемблинга.

Соответствуют ли украинские законы об азартных играх требованиям ЕС

В ответ на запрос портала "Комментарии" государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей "ПлейСити" отмечает, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не содержит обязательств по гармонизации законодательства в сфере азартных игр, ведь страны Европейского Союза регулируют самостоятельно сферу гемблинга, при условии соблюдения функций ЕС.

"Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не определены обязательства Украины в сфере государственного регулирования азартных игр и лотерей", — говорится в заявлении "ПлейСити".

Это значит, что для Украины отсутствует требование прямо согласовывать законодательство об игорном бизнесе с европейским, ведь единого европейского закона об азартных играх не существует.

Тем не менее, Еврокомиссия сформировала рекомендации для стран-членов, касающихся защиты прав потребителей и несовершеннолетних. Как пояснили в "ПлейСити", рекомендации 2014/478/ЕС определяют основные принципы, включая безопасность игроков, ответственную рекламу, ограничения для несовершеннолетних и прозрачность работы операторов, в частности онлайн.

"Регулирование сферы азартных игр и лотерей в ЕС в целом носит рекомендательный характер", — ответили в "ПлейСити" и отметили, что эти рекомендации уже включены в украинское законодательство — "положения которой в отношении принципов защиты потребителей, игроков азартных игр в сети Интернет и предотвращения участия несовершеннолетних в азартных играх в сети Интернет, учтены в Законе Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС нарушает судебный процесс против Мальты из-за азартных игр.

Также "Комментарии" писали о том, как изменится гемблинг в ближайшие 3 года.