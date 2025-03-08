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Букмекеры начали принимать ставки на смерть Папы Римского: какие шансы

Букмекеры оценивают шансы смерти Папы Римского в 2025 году в 55%.

8 марта 2025, 19:35
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Slava Kot

Букмекерская платформа Polymarket на фоне информации о болезни и ухудшении здоровья Папы Римского Франциска начала принимать ставки на избрание нового понтифика. Сумма ставок превысила 850 тыс. долларов и продолжает расти.

Букмекеры начали принимать ставки на смерть Папы Римского: какие шансы

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Polymarket опубликовала линию ставок на нового Папу Римского до конца 2025 года, предусматривающую возможную смерть Франциска. По состоянию на 8 марта букмекерская платформа оценивает смерть Папы Римского и избрание его преемника в 2025 году с вероятностью 56%.

Это один из самых низких показателей, который объясняется заявлениями Ватикана о стабильном состоянии Франциска в последние дни. Однако в периоды тревожных новостей о состоянии здоровья понтифика вероятность смерти Франциска на Polymarket достигала 84%.

Букмекеры начали принимать ставки на смерть Папы Римского: какие шансы - фото 2

Ставки на нового Папу Римского на Polymarket  

Всего на смерть Папы Римского в 2025 году было сделано ставок на 865 тыс. долларов.

Папа Римский в начале февраля сообщил о сильной простуде. Однако через несколько дней, 14 февраля, его госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" из-за бронхита. 18 февраля врачи известили, что Франциск находится в тяжелом состоянии и у него развилась двусторонняя пневмония. 21 февраля состояние понтифика резко обострилось и его подсоединяли к кислородному баллону и производили переливание крови. В марте состояние Папы Римского, по словам врачей, улучшилось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Polymarket принимает ставки на окончание войны в Украине через 90 дней после инаугурации Дональда Трампа. Кроме того, платформа открыла линию ставок по поводу возможности извинений от Зеленского после скандала в Белом доме.

Также "Комментарии" писали о том, что происходит, когда умирает Папа Римский.



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Источник: https://polymarket.com/event/new-pope-in-2025
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