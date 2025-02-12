Азартные игры в небе: в США хотят легализовать беттинг в самолетах

Коннектикут может стать первым штатом США, легализующим спортивные ставки во время полета в самолетах. Идея состоит в том, чтобы интегрировать беттинг в системы бортовых развлечений на спинках кресел, а также получить дополнительные поступления в бюджет.

Азартные игры в самолете. Фото из открытых источников

Представитель штата Кристофер Росарио представил законопроект 6051 для Палаты представителей, который позволит пассажирам на рейсах в Коннектикут и из Коннектикута делать спортивные ставки, находясь в воздухе. Росарио утверждает, что у штата будут экономические выгоды от индустрии азартных игр. К примеру, только в ноябре 2024 года Коннектикут заработал 30,3 миллиона долларов от этой деятельности.

Если закон будет принят, Коннектикут станет первым американским штатом, где ставки будут разрешены во время полета на самолетах. Законопроект предусматривает, что 1% дохода от таких ставок будет направлено в местный бюджет. Легально принимать ставки смогут только три лицензированных букмекера штата: DraftKings, FanDuel и Fanatics.

Несмотря на экономические выгоды, законопроект сталкивается с критикой со стороны сенатора США Ричарда Блюменталя, предупреждающего о рисках, связанных с азартными играми в ограниченной среде в самолете.

"Это рецепт катастрофы, и поэтому сейчас он запрещен. Это не должно быть разрешено ни одним государственным законом. Когда кто-то находится в самолете во время полета, он, по сути, в ограниченной среде. Особенно это касается молодых людей, которые могут делать ставки гораздо больше, чем могут себе позволить", — пояснил Блюменталь.

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