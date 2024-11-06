Закончится ли война в Украине за 90 дней: букмекеры начали принимать ставки

На ресурсе Polymarket появилось событие, предусматривающее два условия: победу Дональда Трампа на выборах президента США, а также окончание войны в Украине за 90 дней с момента инаугурации лидера республиканцев. В настоящее время букмекеры оценивают шансы на уровне 36%.

Может ли в Украине закончиться война в 2025 году

Платформа Polymarket – позволяет делать ставки на разнообразные события в мире. На ресурсе было открыто событие, которое касалось президентских выборов в США и окончания войны в Украине за 90 дней. После победы Дональда Трампа букмекеры фактически оценивают шансы лишь на окончание войны в первые три месяца нового президента, то есть до 19 апреля 2025 года.

Большинство промежутка времени ставки букмекеров колебались на уровне 20-30%, однако в день выборов США, когда Трамп победил возможность реализации такого события, выросло до рекордных 56%. Впоследствии шансы на окончание войны в Украине снизились до 36%.

Ставки в заключение войны в Украине. Polymarket

Отметим, что под окончанием войны ресурс Polymarket подразумевает объявление о перемирии, прекращении огня или урегулировании военного конфликта путем переговоров.

Polymarket – это децентрализованная платформа, позволяющая пользователям делать ставки на результаты событий в различных сферах, включая политику, спорт, культуру и финансы. Используя криптовалюту, пользователи покупают и продают акции, чтобы сделать ставку на возможность выбранного ими события. Polymarket имеет высокую популярность из-за способности отражать общественное мнение о политических событиях в реальном времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции России на слова Трампа об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Украине следует ожидать от президентства Трампа, обещавшего закончить войну.