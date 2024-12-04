Верховная Рада круто взялась за игорный бизнес: что теперь под запретом

Игорный бизнес в Украине ждут радикальные перемены. Верховная Рада на заседании 4 декабря проголосовала за ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и приняла новые правила, которые изменят рынок.

Верховная Рада ликвидировала КРАИЛ: новые правила для азартного бизнеса

О нововведениях сообщил вице-премьер по цифровизации Михаил Федоров, подчеркнув: главная цель закона — убрать коррупцию с рынка, автоматизировать процессы и защитить граждан от агрессивного маркетинга азартных игр.

“Круто, что Парламент поддержал важную инициативу. Это огромный шаг в преодолении коррупции в сфере. Спасибо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниилу Гетьманцеву и депутатам за поддержку”, — написал Федоров.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей прекратит существование, а вместо нее к апрелю 2025 г. появится новый уполномоченный орган. Его работа будет базироваться на цифровых технологиях: выдача лицензий станет автоматической без вмешательства чиновников. Это позволит избежать коррупционных схем, длительно дискредитировавших рынок азартных игр.

Кроме того, будет внедрен онлайн-мониторинг, который позволит государству в реальном времени следить за деятельностью операторов и предотвращать возможные нарушения.

Новый закон существенно ограничивает возможности продвижения азартных игр. Реклама разрешена только:

в ночное время (по телевидению или радио);

для аудитории старше 21 года;

без массовых рассылок или агрессивных бонусных акций.

Также под запретом участие в рекламе военных, волонтеров, медиа и использования военной тематики. Исключением является только спонсорство спортивных мероприятий.

Читайте на портале "Комментарии" — В последние годы проблема нелегального рынка азартных игр стала серьезным вызовом для украинской власти и общества. Нелегальные азартные игры угрожают не только экономической стабильности, но и общественной безопасности, способствуя распространению игровой зависимости и других социальных проблем. "Комментарии" попытались разобраться, как украинское государство борется с нелегальным игорным бизнесом , и какие санкции применяются против наживающихся на человеческих слабостях нарушителей.