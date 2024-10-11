В какой области Украины больше всего нелегальных игорных заведений: ответ от БЭБ

Исполняющий обязанности главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Сергей Перхун заявил, что Киев и область стали эпицентром нелегальных игорных заведений в Украине. В своем недавнем интервью он рассказал, что самая большая проблема связана не только с реальными казино, но и с интернет-ресурсами, позволяющими играть на деньги онлайн.

Сергей Перхун

По его словам, именно в столице и близлежащих регионах наблюдается наибольшее количество нелегальных заведений, действующих без соответствующих лицензий. Перхун отметил, что, несмотря на активные усилия, борьба с этими нарушениями сложна и часто занимает много времени из-за нехватки ресурсов и необходимости оперативного реагирования.

"Ситуация с нелегальными азартными играми преимущественно возникает в Киеве и области, хотя такие заведения есть и в других регионах Украины", — отметил Сергей Перхун. Он подчеркнул, что проблема становится еще более серьезной из-за роста количества нелегальных онлайн-ресурсов, позволяющих играть в казино дистанционно.

По словам Перхуна, интернет-ресурсы не только легче маскировать, но и позволяют быстро менять доменные имена и IP-адреса, что значительно усложняет процесс расследования.

Борьба с нелегальными игорными заведениями требует активного взаимодействия между разными правоохранительными органами. Полиция оперативно реагирует на сообщения об открытии таких заведений и передает информацию в БЭБ. Проверки часто проводятся ночью, чтобы выявить нарушения "на горячем".

Перхун подчеркнул, что доказательство вины владельцев и организаторов нелегальных игорных заведений – это длительный процесс. Важно не только закрыть заведение, но и собрать достаточно доказательств для привлечения к ответственности лиц, стоящих за организацией такой деятельности.