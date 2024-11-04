Топ-5 необычных ставок в бетинге: за что люди готовы рисковать

Бетинг сегодня выходит за рамки спортивных соревнований и традиционных прогнозов на победителей матчей. Мир ставок постоянно расширяется, и игроки ищут новые, оригинальные варианты, следовательно, появляются предложения на события, которые даже трудно представить в повседневной жизни. От высадки человека на Марс до прогнозов возвращения Дональда Трампа в большую политику — ставки становятся способом играть с будущим. Сегодня мы рассмотрим пять самых необычных ставок в мире.

Топ-5 необычных ставок

1. Ставка на цвет трусов Дэниела Крейга

В 2006 году, во время съемок фильма "Казино Рояль", британская букмекерская контора Ladbrokes предложила игрокам сделать ставку на цвет белья, которую будет носить Дэниел Крейг в роли агента 007. Казалось бы, классический черный цвет — очевидный выбор, но больше всего $50,000 было сделано именно на синие. Интересно, что результат оправдал ожидания храбрецов: Крейг появился в синем белье, обеспечив им выигрыш.

2. Падение метеорита на игрока во время матча

В 2009 году британская букмекерская контора Paddy Power решила принять ставки на вероятность того, что на одного из игроков в Лорд-Крикете упадет метеорит. Конечно, шансы на такое событие крайне низкие – коэффициент составил 67 миллионов к 1! Однако, как оказалось, около десятка человек поставили небольшие суммы на это фантастическое предположение, пытаясь сыграть на своей удаче. Хотя метеорит и не упал, эта ставка вошла в историю как одна из самых маловероятных.

3. Беременность Кардашьян

Семейство Кардашьян – объект постоянного внимания, и даже букмекеры не смогли остаться в стороне. В определенный момент игрокам было предложено делать ставки на то, в каком порядке сестры Кардашьян станут мамами. Конторы разработали целую таблицу коэффициентов этого события, и пул ставок в итоге достиг $100,000. Некоторые игроки даже угадали правильный порядок, получив неплохие выплаты. Ставки на личную жизнь знаменитостей с тех пор стали трендом в бетинге, ведь многие мечтают заработать на своих знаниях о шоу-бизнесе.

4. Имя первого ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Перед рождением первенца принца Уильяма и Кейта Миддлтона, букмекеры решили оживить ожидания и предложили ставки на будущее имя ребенка. Наиболее популярными вариантами были имена Александра (для девочки) и Джордж (для мальчика), и многие игроки выбрали последний вариант. Общий выигрыш в этой категории превысил $300,000, а букмекеры признали, что такого количества ставок по имени королевского ребенка они не ожидали.

5. Победа алкогольной обезьяны на президентских выборах

В 2008 году букмекерская контора Ladbrokes предложила своим клиентам поставить на… алкогольную обезьяну как потенциального президента США. Конечно, это была шутка и коэффициент составил 1 миллион к 1. Но несколько клиентов решили рискнуть символическими суммами. Хотя ни одна обезьяна так и не стала кандидатом на выборах, эта ставка стала легендой, показав, как букмекеры могут использовать юмор, чтобы привлечь к своим услугам.

Бетинг сегодня больше похож на игру или даже дружеский спор, где люди могут проверить свои прогнозы и интуицию на разных темах. Благодаря этому бетинг стал популярной формой досуга, где каждый может выбрать себе уникальное событие для ставок вдали от традиционного спорта.