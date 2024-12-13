Telegram Stars и казино: что скрывает самый популярный мессенджер

В сети появилась информация, что Telegram запустил партнерскую программу, которая стала новым инструментом для нелегальных игорных заведений. Используя внутреннюю валюту Telegram Stars (1000 звезд = ~$21), мессенджер позволяет ботам и каналам получать выплаты напрямую. Среди тех, кто воспользовался новой функцией, — нелегальные казино, принимающие теперь депозиты через Telegram без участия банков или платежных систем.

Схема, которую не увидят банки: как Telegram Stars открывает двери для казино

Telegram Stars – это внутренняя цифровая валюта, предназначенная для удобства расчетов в мессенджере. Она позволяет осуществлять транзакции между пользователями, каналами, ботами и даже мини-приложениями. Владельцы каналов самостоятельно настраивают комиссию и условия сотрудничества.

Однако эта система быстро привлекла внимание нелегальных операторов. С помощью Telegram Stars игровые заведения могут избегать государственного контроля и обеспечивать анонимность своим клиентам. Фактически это новый инструмент для обхода законодательных ограничений.

Эксперты игорного рынка не удивлены тем, как Telegram стал платформой для нелегальных казино. Издатель журнала Азарт Игорь Романюк отмечает, что такие схемы работают давно.

"Это все началось с появлением криптовалют. Если государство что-то запрещает, сразу появляется новый инструмент для обхода. Telegram Stars — один из таких", — говорит Романюк.

По его словам, активность нелегальных операторов возросла еще и из-за нового законопроекта, усиливающего регуляции в сфере азартных игр.

На днях украинский парламент принял законопроект, требующий, чтобы все финансовые операции в игровой сфере осуществлялись исключительно через банковские счета. Запрещено принимать ставки в кредит, предоставлять бонусы, имитирующие ставки или компенсировать расходы на участие в игре.

Идея закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых операций и борьбе с нелегальными операторами. Однако, как отмечают эксперты, Telegram Stars и другие подобные инструменты создают обходные пути, которые сложно контролировать.

"Государство стремится устранить посредников, таких как платежные системы, создавая условия, при которых транзакции будут проходить напрямую между банком и клиентом, без участия сторонних финансовых учреждений", — отмечают источники "Комментарии".

Новая валюта Telegram – это только вершина айсберга. По словам экспертов, подобные технологии ориентированы не только на украинский рынок. Нелегальные казино, принимающие депозиты в криптовалюте, работают во многих странах, где игорный бизнес находится под запретом.

"Это глобальные технологии для черного рынка. У нас, например, нет биткоин-казино, но они существуют и работают", — объясняют эксперты "Комментариев".

Читайте на портале "Комментарии" — На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла законопроект №9256-д. Закон предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Эксперт рынка Игорь Романюк акцентирует внимание на том, что КРАИЛ – это регулятор, запускающий реформу.