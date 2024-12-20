Суд избрал меру пресечения руководителю КРАИЛ: детали

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Черновалова Кристина
Иван Рудой, председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), взят под стражу по решению суда. Об этом сообщили в ДБР. Он подозревается в содействии деятельности российского онлайн-казино, что не только вело бизнес в Украине, но и могло быть связано с поддержкой государства-агрессора.
Суд взял под стражу главу КРАИЛ
18 декабря Государственное бюро расследований задержало Рудого. Следствие выяснило, что под его руководством КРАИЛ намеренно не лишало лицензии одно из онлайн-казино, принадлежавшее российским владельцам. Этот ресурс мог использовать данные украинских пользователей, среди которых были и военнослужащие, что представляло угрозу национальной безопасности.
Кроме того, во время обысков у Рыжего обнаружили большое количество кокаина, который он, по данным следствия, хранил для личного использования. Ему предъявлены обвинения по статьям о пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотиков в больших размерах.
Суд избрал для Рудого меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается и следователи продолжают изучать детали его деятельности в должности.
Читайте на портале "Комментарии" — Журналисты портала "Комментарии" обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), чтобы получить объяснения по громким обыскам и задержанию ее председателя Ивана Рыжего. Однако в КРАИЛ решили взять паузу молчания, заявив, что "не комментируют ни один из этих вопросов".
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