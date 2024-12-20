Суд избрал меру пресечения руководителю КРАИЛ: детали

Иван Рудой, председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), взят под стражу по решению суда. Об этом сообщили в ДБР. Он подозревается в содействии деятельности российского онлайн-казино, что не только вело бизнес в Украине, но и могло быть связано с поддержкой государства-агрессора.

Суд взял под стражу главу КРАИЛ

18 декабря Государственное бюро расследований задержало Рудого. Следствие выяснило, что под его руководством КРАИЛ намеренно не лишало лицензии одно из онлайн-казино, принадлежавшее российским владельцам. Этот ресурс мог использовать данные украинских пользователей, среди которых были и военнослужащие, что представляло угрозу национальной безопасности.

"Решение не принималось несмотря даже на многочисленные экспертизы, подтвердившие, что деятельность онлайн-казино угрожает национальной безопасности. В частности, данные украинских военных, которые были клиентами казино, могли легко попасть к россиянам", — добавили в ДБР.

Кроме того, во время обысков у Рыжего обнаружили большое количество кокаина, который он, по данным следствия, хранил для личного использования. Ему предъявлены обвинения по статьям о пособничестве государству-агрессору и незаконном хранении наркотиков в больших размерах.

Суд избрал для Рудого меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается и следователи продолжают изучать детали его деятельности в должности.

Читайте на портале "Комментарии" — Журналисты портала "Комментарии" обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), чтобы получить объяснения по громким обыскам и задержанию ее председателя Ивана Рыжего. Однако в КРАИЛ решили взять паузу молчания, заявив, что "не комментируют ни один из этих вопросов".