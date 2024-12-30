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Страны, которые сказали "нет" азарту: почему и как это внедрено

Азартные игры являются одними из самых популярных развлечений в мире, однако не все страны позволяют своим гражданам участвовать в таких активностях.

30 декабря 2024, 18:24
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Черновалова Кристина

Азартные игры – одно из древнейших человеческих увлечений. Они обогащают одних и разрушают жизнь других. Но что делать, когда государство решает поставить этому конец? В мире есть страны, где азартные игры полностью или частично запрещены. Причины могут быть разные: религиозные традиции, забота о нравственности граждан или желание избежать социальных проблем.

Страны, которые сказали "нет" азарту: почему и как это внедрено

Какие страны запрещают азартные игры

Где азарт запрещен полностью

Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии азартные игры представляют собой табу, основанный на законах шариата. Казино, лотереи или даже игры на деньги здесь не встретишь. Наказание суровое — от штрафов до продолжительного заключения. Здесь даже про онлайн игры можно забыть: власти блокируют все сайты, которые хоть немного связаны с азартом.

Иран
Иранские власти строго соблюдают религиозные принципы, запрещая какие-либо игровые активности. Онлайн-игры блокируются, а организаторы таких развлечений могут оказаться за решеткой на долгие годы.

Афганистан
Афганистан также полностью запрещает азартные игры. Любые попытки создать игорный бизнес рассматриваются как серьезное преступление.

Запрет азартных игр – это не просто моральный или экономический вопрос. Это стратегия, отражающая культурные и социальные особенности каждой страны. Должны ли азартные игры быть полностью запрещены или лучше их регулировать? Ответ зависит от того, какие ценности ставятся на первый план в том или ином государстве.

Ранее "Комментарии" писали, что азартные игры всегда сопровождались историями о необычных ставках. Некоторые из них стали легендами, другие зафиксированы в СМИ и книгах об азартных играх. Вот несколько случаев, когда люди использовали вместо денег наиболее неожиданные предметы или активы.



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