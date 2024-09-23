Сколько украинцев играют в азартные игры: данные от КРАИЛ

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) опубликовала результаты анонимного онлайн-опроса, в котором приняли участие более 13 тысяч украинцев. Оказалось, что у более 10% респондентов есть опыт игры в азартные игры. При этом более 2% играют каждый день или почти каждый день.

КРАИЛ: более 10% украинцев играют в азартные игры

Азартные игры: сколько украинцев привлечено?

По результатам исследования, из 13486 респондентов 1383 человек (10,3%) признались, что имеют опыт игры в азартные игры.

Среди участвующих в азартных играх выделяется несколько групп по частоте игры:

Каждый день или почти каждый день играют 307 респондентов (2,3% от общего количества).

Несколько раз в месяц к азартным играм прибегают 376 респондентов (2,8%).

Несколько раз в год играют 700 человек (5,2%).

Эти показатели демонстрируют, что регулярных игроков, ежедневно или часто играющих в азартные игры, немного. Большинство участников опроса, имеющих опыт игры, делают это эпизодически несколько раз в год.

Статистический портрет игроков

Хотя опрос был анонимным, некоторые общие данные позволяют составить портрет игрока. Подавляющее большинство участников опроса – 74,9% – это женщины. Однако среди активных игроков доля мужчин может быть выше, учитывая тенденции рынка азартных игр. Наиболее представлена возрастная группа – люди до 21 года (35,19%).

"С целью получения эмпирических данных и увеличения открытости респондентов в предоставленных ими ответах, опрос был анонимным и не содержал вопросов для игроков по конкретизации их пола, возраста или региона / места жительства. При этом, в блоке общих вопросов содержались следующие вопросы: "Какой Ваш возраст?", „Ваш пол?“, „Как часто Вы играете в азартные игры“, — говорится в сообщении КРАИЛ.

Полученные данные дают четкое представление об отношении украинцев к азартным играм. Подавляющее большинство опрошенных (почти 90%) не имеют опыта игры, что свидетельствует о том, что азартные игры остаются нижними для меньшинства населения.