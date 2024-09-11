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Сеть нелегальных заведений действовала в Киеве: работали даже при отключении света

Организаторы обеспечили бесперебойную работу нелегальных игорных заведений

сегодня, 18:08
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Кречмаровская Наталия

Незаконную деятельность сети игорных заведений прекратили в Киеве — детективы БЭБ закрыли 12 нелегальных залов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Сеть нелегальных заведений действовала в Киеве: работали даже при отключении света

Нелегальные заведения. Иллюстративное фото

В нелегальных заведениях организовали онлайн-игры, заведения работали без соответствующих разрешительных документов. Группу лиц, создавших сеть, следствие установило.

Детективы провели обыски по адресам игорных залов, в ходе которых были изъяты доказательства ведения противоправной деятельности.

"В частности, более 70 комплектов компьютерной техники, специализированная мебель и три генератора, которые обеспечивали бесперебойную работу нелегальных заведений", — рассказали в БЭБ.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 203-2 УКУ. В ходе расследования устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бизнесмену из Полтавской области объявили о подозрении по факту осуществления хозяйственной деятельности со страной-агрессором. Бизнесмен, невзирая на введенные санкции, закупил у российского поставщика кедровые орехи и планировал продавать их на территории Украины. Чтобы завезти продукцию российского происхождения, пошел на хитрость. Подробнее о схеме читайте по ссылке.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".




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Источник: https://esbu.gov.ua/news/detektyvy-beb-prypynyly-nezakonnu-diialnist-merezhi-hralnykh-zakladiv-u-kyievi
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