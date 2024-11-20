Рискнет ли Россия применить ядерное оружие в 2024 году: букмекеры принимают ставки

Американская платформа ставок Polymarket, известная своими прогнозами по важным политическим событиям, включая победу Дональда Трампа на выборах, запустила новую горячую тему. Компания начала принимать ставки на вероятность ядерного взрыва до конца 2024 года. Это может быть как целенаправленный удар, так и испытание или даже случайный взрыв. В настоящее время общая сумма ставок достигла 1,6 миллиона долларов.

Polymarket открывает ставки на ядерный взрыв в 2024 году

Как отмечают в Polymarket, учитываются только конкретные события:

целенаправленное использование ядерного оружия;

официальное испытание атомного оружия;

случайный взрыв ядерного заряда

В то же время не учитываются неудачные запуски ракет, имитации или взрывы так называемых "грязных бомб". Ставки можно сделать на официальном сайте компании, где пользователи выбирают вариант развития событий, который они считают наиболее вероятным.

Отметим, что вероятность такого события оценивается на уровне 10%.





Читайте на портале "Комментарии" — На ресурсе Polymarket открылись ставки в конце войны в Украине через 90 дней после инаугурации Дональда Трампа как президента США. После выборов шансы на окончание войны подскочили с 20-25 до 40% и сохраняются в этом диапазоне.

Кроме того, Комментарии” писали, что спикер минобороны США Сабрина Сингх отреагировала на изменение ядерной доктрины России, которую подписал Владимир Путин сразу после информации о разрешении для Украины применять ракеты ATACMS для ударов по территории России. Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне прокомментировала новую ядерную доктрину РФ и угрозы от руководства России относительно возможности применения ядерного оружия.