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Подпольные казино в Киевской области: правонарушения работали под носом у правоохранителей

Скандал в Киевской области: правоохранители разоблачили сеть нелегальных казино во время комендантского часа

сегодня, 12:18
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Черновалова Кристина

В Киевской области завершено расследование в отношении организаторов подпольной сети игорных заведений. Правоохранители Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с Киевской областной прокуратурой разоблачили преступную группу, действовавшую в пяти городах области — Белой Церкви, Обухове, Боярке, Василькове и Борисполе.

Подпольные казино в Киевской области: правонарушения работали под носом у правоохранителей

Подпольные казино на Киевщине

По данным следствия, организованная группа из четырех человек создала сеть подпольных казино, функционировавших в нежилых помещениях во время комендантского часа. Заведения работали в закрытом режиме, а посетители могли попасть в них только по предварительной договоренности с администраторами. Эта схема позволяла избегать внимания правоохранителей и скрывать незаконную деятельность.

Операция по прекращению деятельности подпольных игорных заведений была проведена в июле 2024 года. В ходе обысков в помещениях заведений, а также по местам жительства подозреваемых и в их автомобилях было изъято более 150 комплектов компьютерной техники, черновые записи, мобильные телефоны и четыре автомобиля. Общая стоимость изъятого имущества превышает 6 миллионов гривен.

Организаторы и их сообщники обвинены по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает штрафы до 850 тысяч гривен каждому. Все материалы дела уже переданы суду, и в ближайшее время ожидается начало судебного разбирательства.

Организатору и трем сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (организация и проведение нелегальных азартных игр). Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает штраф в сумме до 850 тыс. грн. каждому участнику преступной группы. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции. Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры”, — говорится в сообщении БЭБ.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-skeruvalo-do-sudu-spravu-shchodo-4-orhanizatoriv-merezhi-pidpilnykh-hralnykh-zakladiv-na-kyivshchyni
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