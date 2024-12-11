Казино и закон: что скрывается за новыми правилами для игорной индустрии

На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла законопроект №9256-д, существенно меняющий правила работы игорного бизнеса. 239 голосов "за" стали зеленым светом для нового регулирования, целью которого является упорядочить легальный рынок, усилить борьбу с нелегальными операторами и защитить потребителей.

Как будет работать игорный бизнес по новым правилам

Уже сейчас документ вызывает жаркие дискуссии. Одни называют его "шансом для белых операторов", другие – очередной попыткой политического маневра. Но, независимо от споров, игровая индустрия Украины вынуждена приспосабливаться к новым реалиям.

В частности, закон предусматривает строгие правила рекламы азартных игр. Ее разрешено только для аудитории старше 21 года, а на телевидении или радио исключительно ночью. Использование военной тематики или привлечение известных лиц запрещено.

Кроме того, правительство получает инструменты для блокирования нелегальных игровых сайтов и мобильных приложений. Платформы, связанные с Россией, подпадают под особо серьезные ограничения. К тому же запрещен телефонный "спам" – любимый инструмент нелегалов для продвижения своих услуг.

Все расчеты в области азартных игр должны производиться через банковские счета. Ставки в кредит и имитирующие ставки бонусы также попадают под запрет.

"Вывод законопроекта таков, что у белого рынка появились определенные возможности, но мы понимаем, что эффективность этих намерений, прописанных в будущем законе, будет зависеть от того, какие государство, киберполиция и другие органы будут блокировать черный рынок. То есть да, юридически появились возможности для белого рынка, но надо смотреть, как это все будет работать", — рассказал Председатель at Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе.

Закон также предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Эксперт рынка Игорь Романюк акцентирует внимание на том, что КРАИЛ – это регулятор, запускающий реформу.

"КРАИЛ должен прийти, чтобы реформа заработала. Потому что четыре с половиной года тому назад специалистов не было. Набрали просто хороших ребят, которые попытались рулить. Собирать деньги они научились. И сейчас, конечно, они стали "страшными" для нарушителей закона. Теперь они понимают, что им нужно делать. А теперь обученных людей решили убрать от руля", — сказал Игорь

По его словам, ликвидация КРАИЛ – часть замкнутого цикла, когда новые органы не успевают эффективно работать, как их уже заменяют.

Другой эксперт, пожелавший остаться анонимным, заявил, что ликвидация КРАИЛ носит сугубо политический характер.

"Это борьба между Гетманцевым и Рыжим", – отметил он.

Несмотря на противоречивые оценки, очевидно одно: игорный бизнес в Украине вступает в новую эру, где легальные операторы получают четкие правила игры, а нелегальные – серьезные препятствия. Как эти изменения повлияют на рынок, покажет время.

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