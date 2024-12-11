Казино и закон: что скрывается за новыми правилами для игорной индустрии

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Черновалова Кристина
На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла законопроект №9256-д, существенно меняющий правила работы игорного бизнеса. 239 голосов "за" стали зеленым светом для нового регулирования, целью которого является упорядочить легальный рынок, усилить борьбу с нелегальными операторами и защитить потребителей.
Как будет работать игорный бизнес по новым правилам
Уже сейчас документ вызывает жаркие дискуссии. Одни называют его "шансом для белых операторов", другие – очередной попыткой политического маневра. Но, независимо от споров, игровая индустрия Украины вынуждена приспосабливаться к новым реалиям.
В частности, закон предусматривает строгие правила рекламы азартных игр. Ее разрешено только для аудитории старше 21 года, а на телевидении или радио исключительно ночью. Использование военной тематики или привлечение известных лиц запрещено.
Кроме того, правительство получает инструменты для блокирования нелегальных игровых сайтов и мобильных приложений. Платформы, связанные с Россией, подпадают под особо серьезные ограничения. К тому же запрещен телефонный "спам" – любимый инструмент нелегалов для продвижения своих услуг.
Все расчеты в области азартных игр должны производиться через банковские счета. Ставки в кредит и имитирующие ставки бонусы также попадают под запрет.
Закон также предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Эксперт рынка Игорь Романюк акцентирует внимание на том, что КРАИЛ – это регулятор, запускающий реформу.
По его словам, ликвидация КРАИЛ – часть замкнутого цикла, когда новые органы не успевают эффективно работать, как их уже заменяют.
Другой эксперт, пожелавший остаться анонимным, заявил, что ликвидация КРАИЛ носит сугубо политический характер.
Несмотря на противоречивые оценки, очевидно одно: игорный бизнес в Украине вступает в новую эру, где легальные операторы получают четкие правила игры, а нелегальные – серьезные препятствия. Как эти изменения повлияют на рынок, покажет время.
Ранее "Комментарии" писали, что искусственный интеллект сегодня внедряется практически во все сферы жизни, и гемблинг не стал исключением. Журналисты издания "Комментарии" решили выяснить, как инновации влияют на индустрию азартных игр, готовы ли операторы к массовому внедрению технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) и какие перспективы это открывает перед игроками.
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