Как не проиграть все: пять примет, которых боятся игроки казино

Казино — это не только о ставках и выигрыше, но и о мире предрассудков, ритуалов и примет. Многие уверены: удачу можно как пригласить, так и отпугнуть неправильными действиями. Даже самые рациональные игроки нередко придерживаются простых правил, якобы влияющих на ход игры. Что же это за приметы, избегаемые игроками, чтобы не "оттолкнуть" удачу?

Пять самых интересных суеверий в казино

1. Числа, приносящие неудачу

Число "13" давно стало символом несчастья, и это убеждение прочно укоренилось в мире азартных игр. Многие игроки обходят это число стороной, избегая ставок или столов с таким номером. В Китае же главным "неудачником" является число "4", которое звучит похоже на слово "смерть".

Интересно: в некоторых казино вы не найдете 13 этажа или стола с номером "4", чтобы не создавать неудобств для клиентов.

2. Подсчет денег во время игры

Если вы привыкли считать выигрыш сразу, будьте готовы услышать, что это к неудаче. Считается, что деньги, подсчитанные в ходе игры, больше не вернутся. Поэтому опытные игроки оставляют все подсчеты на потом, чтобы не вмешиваться в поток удачи.

Совет: оставьте привычку проверять банкноты или фишки – лучше сосредоточьтесь на самой игре.

3. Центральный вход – "выход" для удачи

Знали ли вы, что некоторые игроки избегают заходить в казино через центральную дверь? Причина проста: они считают, что из-за них удача может бросить игрока. Особенно серьезно к этому относятся в Азии, где игроки ищут альтернативные пути, чтобы не привлечь неудачу.

Факт: некоторые казино даже проецируют интерьеры так, чтобы обходить прямые пути к главному входу.

4. Зудящие руки.

Зуд в ладонях считается классической приметой о деньгах: правая рука – к расходам, левая – к прибылям. Но в казино это воспринимается еще более серьезно. Некоторые верят, что зуд правой руки – знак прекратить игру, а левая рука может "сказать", что пора рискнуть.

Пример: игроки часто уделяют особое внимание таким знакам, принимая важные решения во время игры.

5. Свист и скрещенные ноги – табу

Свист в казино – самый быстрый способ "испугать удачу". Он ассоциируется с изгнанием положительной энергии и неудачами. Другая интересная примета – не скрещивать ноги во время игры. Говорят, что таким образом вы "закрываете" поток денег и блокируете свой нрав.

Интересно: такие предрассудки имеют корни в культуре, где скрещенные ноги считаются жестом, препятствующим движению энергии.

Вера в приметы – это часть культуры азартных игр. И даже если они не влияют на результат, соблюдение этих предрассудков может сделать ваш визит в казино еще более интересным и незабываемым.

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