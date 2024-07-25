Как изменится гемблинг в Украине: планы от главы КРАИЛ

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Черновалова Кристина
Легализация игорного бизнеса в Украине стала успешной реформой, которая уже приносит значительные плоды для экономики страны. Вопреки вызовам, связанным с полномасштабной войной, рынок азартных игр демонстрирует стабильный рост, а поступления в государственный бюджет от выданных лицензий превысили 5 миллиардов гривен. Об этом рассказал Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый в эксклюзивном комментарии.
Глава КРАИЛ рассказывает о будущем азартных игр
Глава КРАИЛ также поделился с "Комментариями" планами развития гемблинга в Украине.
Одной из приоритетных задач Комиссии является борьба с нелегальными игорными заведениями. Благодаря активным мерам КРАИЛ, включая финансовые санкции и сотрудничество с правоохранительными органами, в государственный бюджет поступило более 10 миллионов гривен в виде штрафов.
Кроме того, Комиссия создала Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, проводит информационно-разъяснительную работу и сотрудничает с Министерством здравоохранения и Министерством социальной политики для разработки эффективных мер профилактики и лечения игровой зависимости.
Глава КРАИЛ уверен, что украинский рынок азартных игр имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. Ключевым фактором успеха является обеспечение прозрачной и конкурентной рыночной среды, сбалансирование интересов государства, граждан и бизнеса, а также внедрение европейских практик в сфере регулирования игорного бизнеса.
По словам главы КРАИЛ, развитие легального игорного бизнеса в Украине является не только экономическим, но и социальным вопросом. Он способствует созданию цивилизованного рынка развлечений, формированию культуры ответственной игры и интеграции Украины в европейское сообщество.
Ранее "Комментарии" также писали, что в Украине реклама казино в интернете запрещена, но сообщения о такой рекламе не утихают. Журналисты издания "Комментарии" обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) за разъяснениями.
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