Как изменится гемблинг в Украине: планы от главы КРАИЛ

Легализация игорного бизнеса в Украине стала успешной реформой, которая уже приносит значительные плоды для экономики страны. Вопреки вызовам, связанным с полномасштабной войной, рынок азартных игр демонстрирует стабильный рост, а поступления в государственный бюджет от выданных лицензий превысили 5 миллиардов гривен. Об этом рассказал Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый в эксклюзивном комментарии.

Глава КРАИЛ рассказывает о будущем азартных игр

Глава КРАИЛ также поделился с "Комментариями" планами развития гемблинга в Украине.

Борьба с нелегальными операторами и защита игроков

Одной из приоритетных задач Комиссии является борьба с нелегальными игорными заведениями. Благодаря активным мерам КРАИЛ, включая финансовые санкции и сотрудничество с правоохранительными органами, в государственный бюджет поступило более 10 миллионов гривен в виде штрафов.

Кроме того, Комиссия создала Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям, проводит информационно-разъяснительную работу и сотрудничает с Министерством здравоохранения и Министерством социальной политики для разработки эффективных мер профилактики и лечения игровой зависимости.





Перспективы развития и европейский вектор

Глава КРАИЛ уверен, что украинский рынок азартных игр имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. Ключевым фактором успеха является обеспечение прозрачной и конкурентной рыночной среды, сбалансирование интересов государства, граждан и бизнеса, а также внедрение европейских практик в сфере регулирования игорного бизнеса.

По словам главы КРАИЛ, развитие легального игорного бизнеса в Украине является не только экономическим, но и социальным вопросом. Он способствует созданию цивилизованного рынка развлечений, формированию культуры ответственной игры и интеграции Украины в европейское сообщество.

"Можем констатировать, что, несмотря на вызовы, легализация игорного бизнеса остается едва ли не единственным положительным примером реализованной в последние годы государственной реформы, которая обеспечивает экономическое восстановление государства уже сегодня", — отметил Иван Рудый

Ранее "Комментарии" также писали, что в Украине реклама казино в интернете запрещена, но сообщения о такой рекламе не утихают. Журналисты издания "Комментарии" обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) за разъяснениями.