Как бороться со лудоманией: в Украине резко увеличивается количество игроков с зависимостью

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Черновалова Кристина
С начала 2024 года количество украинцев, страдающих игорной зависимостью, выросло вдвое. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот. По состоянию на август 2024 года, Реестр лудоманов насчитывает 7 874 человека, что свидетельствует о значительном росте этого показателя по сравнению с предыдущими годами.
В 2024 году количество новых случаев игорной зависимости в Украине выросло на 18%
В частности, за первые шесть месяцев 2024 года в реестр было включено 4 585 новых лиц, что на 18% больше, чем за предыдущие два с половиной года.
Средний темп прироста новых случаев лудомании составляет 760 человек в месяц. Однако апрель 2024 стал рекордным месяцем — в Реестр был добавлен 1041 человек.
Игорная зависимость или лудомания — это психологическое расстройство, характеризующееся непропорциональным вовлечением в азартные игры, что приводит к серьезным личным и социальным проблемам. Он формируется постепенно, часто незаметно для самого игрока. Человек начинает тратить все больше времени и денег на игру, чаще делать ставки и участвовать в различных азартных развлечениях. Со временем это может превратиться в подлинную зависимость, когда контроль над своими действиями становится невозможным.
Проблемы, связанные с игорной зависимостью, становятся заметны для окружающих только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Человек начинает скрывать свою проблему, пытаясь решить ее самостоятельно, что обычно только усугубляет состояние. Лудомания не только разрушает жизнь самого игрока, но и оказывает негативное влияние на его семью, вызывая финансовые проблемы, конфликты и эмоциональное напряжение.
Если вы заметили, что ваш близкий человек начал чрезмерно увлекаться азартными играми, важно действовать быстро и эффективно. Вот несколько шагов, которые могут помочь:
1. Будьте терпеливы и поддерживающие . Игорная зависимость – это серьезная проблема, которая требует внимания и понимания со стороны близких. Важно проявлять терпение и поддержку, поскольку этот процесс может быть долгим и сложным.
2. Обратитесь за помощью . Существуют специализированные центры и организации, которые помогают людям преодолеть игровую зависимость. Предложите вашему близкому человеку обратиться к таким специалистам, чтобы получить необходимую помощь.
3. Ограничьте доступ к деньгам . Один из способов контролировать ситуацию — ограничить доступ к финансам. Это может помочь снизить частоту игры и избежать больших финансовых потерь.
4. Общайтесь со специалистами . Психологи и терапевты могут дать полезные рекомендации, как действовать в ситуациях зависимости, и помочь разработать план действий.
5. Не вините и не осуждайте . Важно понимать, что зависимость – это болезнь, а не осознанный выбор. Обвинения могут только усугубить ситуацию, усиливая чувство вины и отчаяния у игрока.
6 .Сохраняйте здоровые отношения . Игорная зависимость может разрушить семейные отношения, поэтому важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов, чтобы помочь близкому в борьбе с этой проблемой.
Необходимо помнить, что решение об изменении своей жизни и обращении за помощью должен принять сам игрок. Ваша роль состоит в том, чтобы поддержать его в этом процессе.
Важно вовремя обращать внимание на первые признаки зависимости и не оставлять человека наедине со своей бедой. Лудомания – это болезнь, которая нуждается в лечении, и только совместными усилиями можно помочь близким людям вернуться к нормальной жизни.
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