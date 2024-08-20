Как бороться со лудоманией: в Украине резко увеличивается количество игроков с зависимостью

С начала 2024 года количество украинцев, страдающих игорной зависимостью, выросло вдвое. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот. По состоянию на август 2024 года, Реестр лудоманов насчитывает 7 874 человека, что свидетельствует о значительном росте этого показателя по сравнению с предыдущими годами.

В 2024 году количество новых случаев игорной зависимости в Украине выросло на 18%

В частности, за первые шесть месяцев 2024 года в реестр было включено 4 585 новых лиц, что на 18% больше, чем за предыдущие два с половиной года.

Средний темп прироста новых случаев лудомании составляет 760 человек в месяц. Однако апрель 2024 стал рекордным месяцем — в Реестр был добавлен 1041 человек.





Как формируется игровая зависимость?

Игорная зависимость или лудомания — это психологическое расстройство, характеризующееся непропорциональным вовлечением в азартные игры, что приводит к серьезным личным и социальным проблемам. Он формируется постепенно, часто незаметно для самого игрока. Человек начинает тратить все больше времени и денег на игру, чаще делать ставки и участвовать в различных азартных развлечениях. Со временем это может превратиться в подлинную зависимость, когда контроль над своими действиями становится невозможным.

Проблемы, связанные с игорной зависимостью, становятся заметны для окружающих только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Человек начинает скрывать свою проблему, пытаясь решить ее самостоятельно, что обычно только усугубляет состояние. Лудомания не только разрушает жизнь самого игрока, но и оказывает негативное влияние на его семью, вызывая финансовые проблемы, конфликты и эмоциональное напряжение.

Как помочь себе и близким?

Если вы заметили, что ваш близкий человек начал чрезмерно увлекаться азартными играми, важно действовать быстро и эффективно. Вот несколько шагов, которые могут помочь:

1. Будьте терпеливы и поддерживающие . Игорная зависимость – это серьезная проблема, которая требует внимания и понимания со стороны близких. Важно проявлять терпение и поддержку, поскольку этот процесс может быть долгим и сложным.

2. Обратитесь за помощью . Существуют специализированные центры и организации, которые помогают людям преодолеть игровую зависимость. Предложите вашему близкому человеку обратиться к таким специалистам, чтобы получить необходимую помощь.

3. Ограничьте доступ к деньгам . Один из способов контролировать ситуацию — ограничить доступ к финансам. Это может помочь снизить частоту игры и избежать больших финансовых потерь.

4. Общайтесь со специалистами . Психологи и терапевты могут дать полезные рекомендации, как действовать в ситуациях зависимости, и помочь разработать план действий.

5. Не вините и не осуждайте . Важно понимать, что зависимость – это болезнь, а не осознанный выбор. Обвинения могут только усугубить ситуацию, усиливая чувство вины и отчаяния у игрока.

6 .Сохраняйте здоровые отношения . Игорная зависимость может разрушить семейные отношения, поэтому важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов, чтобы помочь близкому в борьбе с этой проблемой.

Необходимо помнить, что решение об изменении своей жизни и обращении за помощью должен принять сам игрок. Ваша роль состоит в том, чтобы поддержать его в этом процессе.

Важно вовремя обращать внимание на первые признаки зависимости и не оставлять человека наедине со своей бедой. Лудомания – это болезнь, которая нуждается в лечении, и только совместными усилиями можно помочь близким людям вернуться к нормальной жизни.