Использует ли Россия ядерное оружие до конца 2024 года: букмекеры открыли ставки

На ресурсе Polymarket начали принимать ставки на вероятность ядерного взрыва до конца 2024 года в любой точке Земли, а также на применение Россией ядерного оружия. Пока букмекеры оценивают шансы таких событий на 10% и 5% соответственно.

Использует ли Россия ядерное оружие в 2024 году

Polymarket 20 ноября опубликовал событие, предусматривающее использование Россией ядерного оружия до конца года. Букмекеры указывают, что условием выполнения этого события должна стать детонация ядерного устройства во время атаки, однако оно исключает испытание ядерного оружия. Пока Polymarket оценивает шансы в 5%, что Россия использует ядерное оружие до 31 января 2024 года.

Ставки на то, использует ли Россия ядерное оружие. Polymarket

Кроме того, на ресурсе Polymarket также опубликовано событие по любому применению ядерного оружия в мире до конца 2024 года. Такая вероятность оценена букмекерами в 10%. Но за последний месяц она достигла пика перед выборами в США и колебалась от 20% до 37%.

Как указывает Polymarket, событие будет выполненным, если произойдет любая детонация ядерного оружия на планете Земля, в частности это включает наступательное использование, ядерные испытания и случайные взрывы.

Состоится ли в мире ядерный взрыв до конца 2024 года. Polymarket

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ресурсе Polymarket открылись ставки на окончание войны в Украине через 90 дней после инаугурации Дональда Трампа как президента США. После выборов шансы на окончание войны подскочили с 20-25% до 40% и сохраняются в этом диапазоне.

Также "Комментарии" писали об ответе Пентагона на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.