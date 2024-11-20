Искусственный интеллект увлекает гемблинг: как VR и AR изменяют правила игры в онлайн-казино

Искусственный интеллект сегодня внедряется практически во все сферы жизни, и гемблинг не стал исключением. Журналисты издания "Комментарии" решили выяснить, как инновации влияют на индустрию азартных игр, готовы ли операторы к внедрению технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) и какие перспективы это открывает перед игроками.

Онлайн-казино нового поколения: что предлагает VR, AR и AI

Благодаря VR игроки могут буквально посетить казино, не покидая свою комнату. В таких виртуальных залах можно перемещаться между игровыми автоматами, сесть за покерный стол, общаться с другими игроками или даже поздороваться с крупье. Это не просто азартная игра, а полноценный опыт погружения в реалистичный мир.

Если в виртуальном казино создадут качественных ботов, которые будут максимально похожи на реальных людей, это станет чрезвычайно интересно. Лично я бы выбрал виртуальное казино, а не обычное онлайн. Там не нужны реальные люди, нет риска ошибок со стороны сотрудников, а боты работают безупречно. Идея полного погружения — когда ты ходишь по коридорам, подходишь к столам — гораздо интереснее, чем просто смотреть на экран со слотами", — поделился своим мнением эксперт Игорь Романюк.

Дополненная реальность, в свою очередь, делает игру более интерактивной: представьте, что вы видите рулетку или карточный стол в своей гостиной благодаря AR-очкам. Это открывает множество возможностей.

А вот искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью индустрии азартных игр. Основная его функция – обеспечение безопасности, анализ действий игроков и создание честных условий для игры. Эксперты отмечают, что внедрение искусственного интеллекта для казино не новинка, а скорее эволюция существующих технологий.

"Онлайн-компании давно используют развитые программы для гарантирования честности игры и отслеживания опасных действий. AI — это отлично, но это не прорыв для казино или букмекеров, потому что подобные технологии существовали еще до популяризации", — отмечает эксперт Антон Кучухидзе.

Некоторые игроки надеются, что ИИ может стать их "персональным консультантом", помогая анализировать ставки или прогнозировать результаты. Однако профессионалы сомневаются в реальности подобных перспектив.

"У профессиональных игроков уже есть математические модели, стратегии и системы анализа. Искусственный интеллект может быть полезен только тем, кто понимает принцип его работы. Но следует учитывать, что службы безопасности компаний прекрасно знают, как проявлять нечестные действия. Использовать AI для обмана — задача практически невозможно, если вы работаете с легальными платформами", — объясняет Кучухидзе.