Гемблинг на пике популярности: рынок развлечений, играющий на миллиарды

Индустрия онлайн-гемблинга готовится к настоящему прорыву: уже к 2030 году рынок может вырасти почти вдвое, достигнув $156,7 миллиарда. По данным Online Gambling & Betting Industry Report 2024 , сегодня эта отрасль не просто стабильно растет, а превращается в один из ключевых сегментов глобального рынка развлечений.

Прогноз до 2030 года: США и Китай формируют будущее онлайн-игр

Цифры говорят сами за себя: в 2023 году объем рынка составил 81,9 миллиарда долларов. Но будущее онлайн-гемблинга – это не только рост цифр, но и технологические прорывы, интерактивность и новые возможности для игроков по всему миру.

Главными драйверами роста рынка станут покер и казино. По прогнозам, сегмент покера будет расти быстрее всего — со среднегодовым темпом в 11,3%. Этот успех объясняется растущей популярностью онлайн-турниров, интерактивных платформ и трансляций, привлекаемых миллионами игроков и зрителей.

Казино, включая VR-форматы и игры с живыми дилерами, покажет стабильный рост в 7,3% в год.

США будут оставаться крупнейшим рынком гемблинга с доходами $22,8 миллиарда в 2023 году. Однако Китай и другие страны Азии демонстрируют самый быстрый рост.

Инновации – ключ к будущему гемблингу. Среди основных изменений, формирующих индустрию к 2030 году, выделяются:

Мобильный гемблинг. Игроки все больше выбирают удобные мобильные приложения, которые позволяют делать ставки где угодно.

Искусственный интеллект. Персонализация игр, защита от мошенничества и поддержка ответственной игры.

VR и AR. Виртуальные казино создают эффект присутствия, а технологии дополненной реальности интегрируют гемблинг в повседневную жизнь.

Криптовалюты. Безопасные транзакции и прозрачность ставок привлекают игроков, которые ценят конфиденциальность.

Удобный доступ через интернет и смартфоны вместе с легализацией гемблинга во многих странах позволяют привлекать все больше игроков. Кроме того, интерактивные форматы, такие как live-ставки и социальные функции, создают особый опыт, удерживающий пользователей на платформах.