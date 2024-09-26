Четверть населения мира играет несколько раз в неделю: что мотивирует людей

Каждый день 7% людей делают ставки на спорт или посещают казино — к такому выводу пришли исследователи из TGM Research. Еще 23% играют несколько раз в неделю, предпочитая интернет-казино. Эти цифры свидетельствуют об устойчивом росте популярности азартных игр среди разных возрастов, особенно среди молодежи от 25 до 34 лет.

Ставки и казино: сколько людей играют регулярно

Согласно результатам исследования, наиболее активными игроками являются люди возрастной группы от 25 до 34 лет. Именно они наиболее часто обращаются в онлайн-казино или делают ставки во время спортивных событий. На втором месте – люди от 35 до 44 лет. Среди них наблюдается растущая популярность так называемых "живых" ставок, которые можно делать в реальном времени непосредственно во время просмотра матчей или спортивных состязаний.

Следует отметить, что кроме ежедневных игроков, 15% опрошенных признались, что обращаются в азартные развлечения раз в неделю. Еще 22% респондентов играют несколько раз в месяц. Показатель, отображающий людей реже – раз в год или несколько раз в год – также остается заметным и колеблется между 7% и 14% в зависимости от вида игры.





Главной мотивацией для большинства игроков является возможность финансового выигрыша . Азартные игры, по своему замыслу, предлагают возможность быстрого заработка, привлекающего многих людей, особенно среди молодого поколения. Однако для мужчин этот процесс часто ассоциируется еще и с ощущением риска и азарта , что придает игре дополнительный эмоциональный заряд.

Женщины со своей стороны подходят к игре несколько иначе. Для них игра в казино или ставки на спорт является скорее способом социализации и возможностью разнообразить свой досуг. Важным аспектом становится не только выигрыш, но и процесс игры и коммуникация с другими игроками.

Отметим, что в исследовании приняли участие 8926 респондентов из 34 стран в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, что в Украине Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) также проводила анонимный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 13 тысяч украинцев. Оказалось, что у более 10% украинцев есть опыт игры в азартные игры. Детальнее — в материале "Комментариев".