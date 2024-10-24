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Блокировка рекламы: UGC ищет диалог с Google для поддержки легальных операторов

Google и рынок азартных игр: UGC предлагает изменения для легальных операторов

сегодня, 17:00
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Черновалова Кристина

Украинская ассоциация азартных игр (Ukrainian Gambling Council – UGC) обратилась к руководству Google с просьбой пересмотреть политику блокирования рекламы лицензированных операторов азартных игр в Украине. В UGC заявляют, что такие ограничения не только противоречат украинскому законодательству, но и создают неравные условия для бизнеса

Блокировка рекламы: UGC ищет диалог с Google для поддержки легальных операторов

Поможет ли Google легальным казино в Украине преодолеть трудности

Сегодня Google рассматривает Украину как страну, где азартные игры, за исключением лотерей, официально запрещены. Поэтому реклама всех других видов азартных игр, включая деятельность лицензированных операторов, автоматически блокируется. Но самая большая проблема в том, что нелегальные компании, которые могут легко менять домены и скрываться от ограничений, уходят от таких санкций.

"Мы видим, что легальные операторы сталкиваются с блокировкой рекламы, хотя действуют в рамках украинского законодательства. Между тем, нелегалы могут работать", — отмечают в UGC.

Украинский совет гемблинга призвал Google разрешить рекламировать лицензированных операторов, занимающихся организацией казино, онлайн-казино, букмекерских контор, залов игровых автоматов и онлайн-покером. Глава UGC Антон Кучухидзе сообщил, что ассоциация уже получила обратную связь от Google, и сейчас компания прорабатывает этот вопрос.

"Статья 102 украинского законодательства прямо предусматривает, что государство защищает конкуренцию. Мы используем это право для доступа к рекламным ресурсам. Если нам удастся наладить рабочий диалог с Google, мы сможем ожидать положительного результата для легального рынка азартных игр. От этого выиграют все: и государство, и легальные операторы, и потребители, и сам Google, ведь их политика будет соответствовать украинским реалиям", — прокомментировал Кучухидзе.



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