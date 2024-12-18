"Без комментариев": КРАИЛ избегает объяснений после громкого задержания Рудого

Журналисты портала "Комментарии" обратились в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), чтобы получить объяснения по громким обыскам и задержанию ее председателя Ивана Рудого. Однако в КРАИЛ решили взять паузу молчания, заявив, что "не комментируют ни один из этих вопросов" .

Глава КРАИЛ Иван Рудый задержан: комиссия молчит об обысках и подозрениях

Ранее стало известно, что утром 18 декабря сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) и Офиса генерального прокурора задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого. Его подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино на территории Украины. Об этом журналистам УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

"Его подозревают в содействии деятельности российских онлайн-казино в Украине", — отметил один из источников.

Дополнительно, по данным журналистов "Украинской правды", во время обысков у Рудого было найдено большое количество вещества, похожего на наркотики.

Накануне в помещениях КРАИЛ проходили обыски, которые провели сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ). Следственные действия были связаны с подозрениями в коррупционных нарушениях. В частности, КРАИЛ не аннулировала лицензию компании с российскими корнями.

Представитель Украинской добровольческой армии, Сергей Братчук, отметил, что речь идет об онлайн-казино Pin-Up, которое подозревают в отмывании российских средств. Эта компания имела лицензию на организацию азартных игр в Украине. В начале декабря ГБР уже сообщало о подозрении владельцам и топ-менеджерам этого казино.

Скандал с задержанием Рудого вызвал резонанс в обществе. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с иронией:

"Глава КРАИЛ работает на Мишустина и нюхает кокс. Как говорил один мощный комик: Украина моей мечты — это... Я так понимаю, Колумбия".

Ранее "Комментарии" писали, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла законопроект №9256-д, что существенно меняет правила работы игорного бизнеса. 239 голосов "за" стали зеленым светом для нового регулирования, которое имеет целью упорядочить легальный рынок, усилить борьбу с нелегальными операторами и защитить потребителей.