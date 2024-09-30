Азартные игры без контроля: Гетманцев обещает радикальное решение по КРАИЛ

Народный депутат Даниил Гетманцев анонсировал, что в октябре ликвидируют Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В откровенном интервью Українським Новинам, он заявил, что процесс затягивался из-за других важных законопроектов.

КРАИЛ ликвидируют в октябре, - Гетманцев

"Я понимаю, что затянули. Но были причины для этого, в частности, было много других не менее важных законопроектов. Мы его точно вынесем в октябре. Ликвидация КРАИЛ состоится точно, без всяких возражений", — рассказал Гетманцев.

Гетманцев также опроверг обвинения в том, что правительство не направляло достаточно средств на онлайн-мониторинг азартного бизнеса через КРАИЛ. Он отметил, что отсутствие этой системы возникало не из недостаточного финансирования, а из умышленного блокирования инициативы со стороны отдельных государственных служащих, что служило интересам отдельных организаторов азартных игр.

“Во-первых, это не так. Во-вторых, почему общество должно волновать взаимоотношения одного государственного органа с другим внутри КМУ? Это как раз и является основной задачей государственного менеджера – обеспечивать выполнение возложенных на него функций, сотрудничая с коллегами или уходить в отставку. Я считаю, это одна из основных причин, почему мы ликвидируем КРАИЛ, потому что это абсолютное бездействие и несуразность руководства этого органа, который не смог за три года своей работы выполнить основную функцию, основная задача от государства – сделать систему онлайн-мониторинга.





Читайте на портале "Комментарии" - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) анонсирует существенное реформирование, которое предусматривает новую структуру, расширенные функции и новые подходы к государственному регулированию. Как эти изменения повлияют на развитие рынка азартных игр и какие последствия могут иметь для участников рынка читайте в материале.

