logo

BTC/USD

64032.31

ETH/USD

2632.12

LTC/USD

67.46

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Азарт 2024 Азартные игры без контроля: Гетманцев обещает радикальное решение по КРАИЛ
commentss НОВОСТИ Все новости

Азартные игры без контроля: Гетманцев обещает радикальное решение по КРАИЛ

Депутат Даниил Гетманцев отметил, что КРАИЛ планируют ликвидировать до конца октября

сегодня, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Народный депутат Даниил Гетманцев анонсировал, что в октябре ликвидируют Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В откровенном интервью Українським Новинам, он заявил, что процесс затягивался из-за других важных законопроектов.

Азартные игры без контроля: Гетманцев обещает радикальное решение по КРАИЛ

КРАИЛ ликвидируют в октябре, - Гетманцев

"Я понимаю, что затянули. Но были причины для этого, в частности, было много других не менее важных законопроектов. Мы его точно вынесем в октябре. Ликвидация КРАИЛ состоится точно, без всяких возражений", — рассказал Гетманцев.

Гетманцев также опроверг обвинения в том, что правительство не направляло достаточно средств на онлайн-мониторинг азартного бизнеса через КРАИЛ. Он отметил, что отсутствие этой системы возникало не из недостаточного финансирования, а из умышленного блокирования инициативы со стороны отдельных государственных служащих, что служило интересам отдельных организаторов азартных игр.

“Во-первых, это не так. Во-вторых, почему общество должно волновать взаимоотношения одного государственного органа с другим внутри КМУ? Это как раз и является основной задачей государственного менеджера – обеспечивать выполнение возложенных на него функций, сотрудничая с коллегами или уходить в отставку. Я считаю, это одна из основных причин, почему мы ликвидируем КРАИЛ, потому что это абсолютное бездействие и несуразность руководства этого органа, который не смог за три года своей работы выполнить основную функцию, основная задача от государства – сделать систему онлайн-мониторинга.


Читайте на портале "Комментарии" - Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) анонсирует существенное реформирование, которое предусматривает новую структуру, расширенные функции и новые подходы к государственному регулированию. Как эти изменения повлияют на развитие рынка азартных игр и какие последствия могут иметь для участников рынка читайте в материале.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/interview/3145-danylo-getmantsev-my-budemo-maksymalno-utrymuvatys-vid-emisiyi-tomu-shho-tse-najgirshyj-stsenarij-z?fbclid=IwY2xjawFjRU5leHRuA2FlbQIxMAABHWg3Ha-dibI-BKve1IeWw0PSFbDIEX8N3yzQhdt5zQPQd_XAHQjjg-eXgg_aem_sQJ3-ENn998VddLF
Теги:

Новости

Все новости