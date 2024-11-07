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Американский холдинг приобрел Космолот: вернется ли платформа на украинский рынок

Американская компания Nevada Gaming Holding приобрела украинскую онлайн-гемблинг-платформу Cosmolot

сегодня, 15:33
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Черновалова Кристина

Американская компания Nevada Gaming Holding LLC приобрела одну из самых больших украинских платформ для онлайн-азартных игр, Космолот. Журналисты издания "Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, что стоит за этой продажей и вернется ли компания на украинский рынок.

Американский холдинг приобрел Космолот: вернется ли платформа на украинский рынок

Генеральный директор Nevada Gaming Holding Арнульф Дамерау

Nevada Gaming Holding уже анонсировала амбициозные планы по украинской компании. Американский оператор намерен инвестировать в модернизацию платформы, внедрение новейших технологий и повышение уровня безопасности. Это позволит создать продукт, ориентированный на международный уровень и усилить позиции на рынке Восточной Европы. Однако вопрос возвращения компании на украинский рынок остается открытым.

Антон Кучухидзе, глава Ukrainian Gambling Council, считает, что у Космолота есть все шансы вернуться в Украину благодаря своему качественному продукту и команде профессионалов.

"Я не исключаю возможности, что они вернутся на украинский рынок. Космолот всегда занимал лидерские займы", — отмечает Кучухидзе.

Игорь Романюк, издатель журнала "Азарт", придерживается другого мнения. Он считает, что для Космолот лучшим решением является выход на другие рынки, особенно из-за трудностей в Украине.

"Работать с американской компанией — это солидно. Но время Космолот в Украине истекло", — отмечает Романюк. — "Если до сих пор не могут принять понятный закон для снижения налогового давления, вряд ли американцы готовы сюда приходить. Поэтому Космолот, вероятно, оставит Украину навсегда."

Напомним, в начале 2024 года украинские стражи порядка обвинили Космолот в уклонении от налогов на сумму 1,2 миллиарда гривен. По данным следствия, представители Космолот якобы использовали более 30 зеркальных сайтов для нелицензионной деятельности и избегания уплаты налогов. Компании даже заморозили 700 миллионов гривен на счетах.

Космолот, в свою очередь, отрицает все обвинения, отмечая, что всегда работал в соответствии с украинскими законами, а его сотрудники занимались лишь обслуживанием официального сайта cosmolot.ua.



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