Американский холдинг приобрел Космолот: вернется ли платформа на украинский рынок

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Черновалова Кристина
Американская компания Nevada Gaming Holding LLC приобрела одну из самых больших украинских платформ для онлайн-азартных игр, Космолот. Журналисты издания "Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, что стоит за этой продажей и вернется ли компания на украинский рынок.
Генеральный директор Nevada Gaming Holding Арнульф Дамерау
Nevada Gaming Holding уже анонсировала амбициозные планы по украинской компании. Американский оператор намерен инвестировать в модернизацию платформы, внедрение новейших технологий и повышение уровня безопасности. Это позволит создать продукт, ориентированный на международный уровень и усилить позиции на рынке Восточной Европы. Однако вопрос возвращения компании на украинский рынок остается открытым.
Антон Кучухидзе, глава Ukrainian Gambling Council, считает, что у Космолота есть все шансы вернуться в Украину благодаря своему качественному продукту и команде профессионалов.
Игорь Романюк, издатель журнала "Азарт", придерживается другого мнения. Он считает, что для Космолот лучшим решением является выход на другие рынки, особенно из-за трудностей в Украине.
Напомним, в начале 2024 года украинские стражи порядка обвинили Космолот в уклонении от налогов на сумму 1,2 миллиарда гривен. По данным следствия, представители Космолот якобы использовали более 30 зеркальных сайтов для нелицензионной деятельности и избегания уплаты налогов. Компании даже заморозили 700 миллионов гривен на счетах.
Космолот, в свою очередь, отрицает все обвинения, отмечая, что всегда работал в соответствии с украинскими законами, а его сотрудники занимались лишь обслуживанием официального сайта cosmolot.ua.
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